«Снимать квартиру дороже, чем жить в гостинице» 5 14.07.2021, 15:46

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Как выживают столичные отели.

«Цена проживания за сутки в одноместном номере — 7 рублей». Такое предложение от гостиницы МВД Еврорадио нашло на сайте по продаже и аренде недвижимости. «Это очень старая информация, у нас такого нету», — отвечают нам на ресепшене. А выглядит очень заманчиво, согласитесь!

Мы ознакомились с предложениями других гостиниц. Оказывается, в постпандемийный период и фешенебельные отели, и гостиницы попроще выживают как могут: скидки порой доходят до 88%, а в некоторых гостиницах прожить месяц в номере будет дешевле, чем снимать квартиру в Минске.

Чем дольше снимаешь, тем меньше платишь

Пандемия COVID-19 закрыла границы между странами, и, как следствие, резко сократился поток туристов. Гостиничный бизнес нашел выход: сдавать согражданам номера на длительное проживание, задействуя при этом всевозможные скидки и бонусы.

Одна из самых недешевых гостиниц Минска — пятизвездочный отель «Европа». В нем по тарифу «Длительное проживание» есть разные периоды бронирования: от 4 до 13 ночей, от 14 до 21 и более 21 дня. Поселиться «на подольше» можно в номера двух категорий — Double room и Deluxe.

Для одного человека пожить месяц по акции обойдется в 3728,42 рубля. Это стоимость месячного проживания с учетом скидки 60%. За эти деньги хоть каждый день можно пользоваться бассейном, услугами фитнес-центра, посещать финскую и турецкую сауны.

По словам администратора, спрос на длительное проживание в «Европе» есть.

Сэкономить до 88%

Если забронировать номер в отеле сети «Виктория» в период с 1 июля по 30 сентября, то можно получить скидку до 88%.

— Акция «Длительное проживание» как для жителей Беларуси, так и для иностранцев, — рассказывает Еврорадио начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей «Виктория» Вячеслав Зайцев. — Длительное проживание у нас до 30 суток. В зависимости от срока проживания подтягивается скидка. Чем больше проживаешь, тем больше скидка.

В акции «Виктории» участвуют пять отелей компании. Отдать всю гостиницу под большую скидку администрация не может, но пока что квоты на заселение есть. В отеле на акцию предоставили одноместные, двухместные и трехместные номера. Долго пожить с максимальным комфортом можно и в двухместном люксе.

— Провели анализ рынка, спрос немного упал. Некоторые группы туристов перестали ехать, и чтобы их заместить, решили переориентироваться на белорусов, — объясняет Еврорадио Вячеслав. — Предлагаем гражданам Беларуси почувствовать себя как на европейском, египетском или турецком курорте в четырехзвездочном отеле. Наши клиенты в основном директора фирм и айтишники — так сказать, платежеспособная часть нашего населения.

Сколько будет стоить пожить месяц в «Виктории» одному человеку в одноместном номере? Если вы гражданин Беларуси, то вам это станет минимум в 850 белорусских рублей. Месячное пребывание в двухместном люксе в июле — сентябре обойдется в 2300 рублей без учета завтраков.

— За счет этой акции мы смогли остаться на плаву и в целом неплохо себя чувствуем, — подытоживает начальник отдела маркетинга.

Зачем снимать квартиру, если есть «Турист» и «Орбита»?

На сегодняшний день арендовать однокомнатную квартиру в Минске в хорошем состоянии меньше чем за 500 рублей — это уже удача. А в гостинице «Турист» снять на месяц одноместный номер обойдется в… 450 рублей!

Акция «Длительное проживание» в гостинице «Турист» пока что бессрочная. Но есть условие: акция распространяется только на одноместные стандартные номера, а оплатить стоимость придется одним платежом при заселении. В случае раннего выезда деньги не возвращают.

В стоимость аренды такого номера входит пользование вай-фай, феном, косметическими и банными принадлежностями. Более того, в перечень включенных услуг входит ежедневная смена полотенец и уборка номера. И все это — в шаговой доступности от метро.

Сейчас все «акционные» номера заняты, но администратор уверяет нас, что с 16 июля появятся свободные.

— Когда случился коронавирус, наша индустрия очень сильно пострадала. Акцию «Длительное проживание» сделали для привлечения клиентов. Она началась с какой-то одной гостиницы, а потом «разбежалась» по всем остальным, многие стали делать такие акции, — рассказывают Еврорадио в отделе бронирования «Туриста». — Изначально, как только появилось предложение, было не очень много людей. А теперь есть постояльцы, которые живут месяцами.— В целом, по сравнению с прошлым годом, количество проживающих значительно увеличилось, — говорит администратор. — В прошлом году в это время у нас почти не было людей. На данный момент у нас все одноместные и двухместные номера заняты. Если мы в пандемию продержались с минимальными заездами гостей, то этот год просто не сравнить.

В «акционном» номере «Туриста= есть небольшой холодильник. Микроволновки в номере нет, но если нужно, то можно попросить разогреть пищу на ресепшене или обратиться к горничной. Обещают помочь.

Также как и в «Туристе», в «Орбите» за 30 дней в одноместном «стандарте» попросят 450 рублей. Услуга все еще действует.

В «Планете»для граждан Беларуси пожить месяц стоило 585 рублей. На данный момент акция приостановлена, под нее было отведено определенное количество номеров, их уже заселили.

— Ввели эту программу для того, чтобы как-то повысить заполняемость гостиницы, потому что из-за закрытых на тот момент границ гостей-иностранцев не было совсем, — рассказывает Еврорадио администратор «Планеты». — Теперь уже обстановка получше. Вернемся ли мы к этому в дальнейшем — точно сказать не могу. Что-то прогнозировать в наших реалиях очень тяжело. Все будет зависеть от того, что будет происходить вокруг.

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