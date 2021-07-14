«Спутник» направил обращение в АБФФ о снятии с чемпионата Беларуси по футболу 3 14.07.2021, 16:10

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иллюстрационное фото: afp

Решение будет принято 28 июля.

В АБФФ поступило обращение, в котором футбольный клуб «Спутник» сообщил, что в связи со сложившейся финансовой ситуацией команда вынуждена прекратить участие в чемпионате Беларуси, сообщает «Трибуна»

Отметим, что согласно пункту 3.13 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу, футбольный клуб по ходу чемпионата может быть исключен из состава его участников решением Исполкома АБФФ в случае добровольного отказа.

Согласно пункту 3.16 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу, если команда клуба, исключенного из чемпионата вышей лиги, провела менее 50 процентов матчей в чемпионате, то результаты аннулируются. В случае проведения 50 процентов матчей и более команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а всем командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3:0.

В сезоне 2021 года «Спутник» провел 15 из 30 матчей чемпионата и располагается на 16-м месте турнирной таблицы с 7 набранными очками.

Вопрос о сложившейся ситуации будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома АБФФ, который состоится 28 июля 2021 года.

Отметим, что 1 июня 19 представителей «Спутника» подписали провластное письмо.

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