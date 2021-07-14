Польша купит у США 250 танков на $6 миллиардов для укрепления своей обороноспособности 8 14.07.2021, 16:21

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Фото: Flickr/ The U.S. Army

В договор войдет и обучение военных.

Польша купит 250 американских танков в рамках сделки на сумму около 6 млрд долларов.

Об этом на пресс-конференции в среду объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

«Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности», - сказал Блащак.

«Наша задача - сдержать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор», - добавил он.

Блащак рассказал, что Польша потратит 23,3 миллиарда злотых (6 млрд долларов) на танки Abrams и сопутствующий пакет материально-технического обеспечения и обучения, а также на модернизацию инфраструктуры и закупку боеприпасов.

В мае Польша объявила, что купит у Турции 24 вооруженных беспилотника, став первым членом НАТО, который покупает турецкие беспилотные летательные аппараты.

Как много других странах Восточной Европы, Польша обеспокоена усиленной напористостью России с момента аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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