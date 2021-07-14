Вы все историков зовете, а надо — психиатра 1 Виктор Шендерович

14.07.2021, 16:32

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Виктор Шендерович

Глава Кремля хочет видеть в зеркале геополитика.

Очередной – "украинский" – исторический экскурс в исполнении Путина по-своему очень информативен. Но не в исторической, разумеется, а в психологической части – для понимания сумрачного внутреннего мира этого персонажа.

И именно в том контексте, о котором я упомянул в последнем "Особом мнении"…

Путин занят собой. Он не хочет помнить себя фигурантом доклада Марины Салье, связным Тамбовской ОПГ и мэра Собчака, шестеркой Березовского и Барсукова-Кумарина, "крышей" и заложником Рамзана Кадырова, ворьем, заказчиком убийств, военным преступником…

Он хочет видеть в зеркале геополитика, мыслителя, русского императора, собирателя славянских земель, борца с западной ересью, скрепу и опору народную…

Это же совсем другое дело!

Тогда – все позволено и оправдано: захват власти, войны, убийства... Не для себя же! Историческое предназначение же, не кот нассал. Волею Господа, ясно вам?

Вот он пишет и пишет х*рню эту многозначительную, рассыпающуюся при первом прикосновении фактов и логики.

А вы все историков зовете. А надо – психиатра.

Виктор Шендерович, "Фейсбук"

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