Белорусские правозащитники: Мы не прекратим своей деятельности 1 14.07.2021, 16:43

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фото: ВЕСНА

Заявление ПЦ «Весна».

14 июля, на фоне очередной волны атаки силовиков на гражданское общество в Беларуси, лишенный регистрации в нашей стране правозащитный центр «Весна» выступил с заявлением. В нем перечисляются организации, в которых сегодня прошли обыски.

«Весна» подчеркивает, что преследует исключительно легитимные цели и осуществляет мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси. А они гарантированы и Конституцией страны, и международными нормами в области прав человека.

«Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, которое имеет целью уничтожение нашей организации и в целом — свободы ассоциаций в Беларуси», — говорится в заявлении.

Правозащитная организация требует прекратить репрессии, освободить задержанных, а также политзаключенных.

«Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности», — говорится в заявлении.

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