Создана одежда, которая защитит от комаров 14.07.2021, 16:50

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Для этого ученые использовали вычислительную модель собственной разработки.

Работа опубликована в журнале Insects (перевод – naked-science.ru). Исследователи из Университета Северной Каролины (США) создали и протестировали одежду, защищающую от укусов комаров Aedes aegypti. Для этого они использовали вычислительную модель собственной разработки, которая предотвратила 100 процентов укусов. Этого удалось добиться благодаря точным данным о размере головы и хоботков Aedes aegypti.

На основе этой информации ученые вычислили размер пор между волокнами и толщину нитей, а затем создали соответствующую ткань. Чтобы проверить точность своей модели, они провели эксперимент, наполнив резервуар кровью и накрыв их материалом, описанным их моделью. Затем комаров выпустили, а после посчитали, сколько из них сумели напиться крови.

К слову, видов ткани получилось несколько. Одна из них, к примеру, была очень тонкой, менее одного миллиметра. Тем не менее состояла из очень плотных волокон, сквозь которые насекомые просто не могли просунуть хоботок. Второй материал имел поры среднего размера — такие, чтобы комар не мог просунуть сквозь них голову. А третий был с крупными порами, но достаточно плотным, поэтому насекомые все равно не могли добраться до кожи.

В эксперименте участвовали и добровольцы: они носили одежду из разных видов ткани, через которую комары действительно не смогли добраться до тела. Помимо этого, ученые сравнили эффект своей разработки с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что их ткань лучше справляется с укусами — на все 100 процентов.

Из-за сходства Aedes aegypti с другими видами комаров исследователи считают, что ткань будет эффективна и против них. Поэтому авторы исследования уже создали нижнее белье, рубашки с длинным рукавом и другую одежду на основе этой ткани и планируют запатентовать разработку. По их мнению, она будет будет полезна как для военных, так и для обычных людей.

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