Мнение: Рабочие могут снести ослабшего людоеда в два счета 14.07.2021, 17:04

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Мы обязательно победим, потому что боремся на стороне добра.

Уже совсем скоро мы проснемся в стране, где нет политических заключенных. Совсем скоро каждый патриот с гордостью вывесит на свои балконы, окна, участки, национальный бело-красно-белый флаг. В этот день каждый по-новому вдохнет запах свободы и наполнившись новыми силами начнет строить настоящую демократическую страну для жизни, делится своим мнением читатель Telegram-канала «Баста!»

Я часто себе повторяю слова немецкого писателя и философа Иоганна Вольфганга фон Гете: «Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия». И на самом деле, вспоминаю, как начинались протесты в Беларуси, с небольших цепей солидарности с политзаключенными, которые в итоге доросли до немыслимых по количеству единомышленников маршей.

А сейчас как никогда важно снова начать делать все, что возможно. Ведь так много невиновных людей находятся в заключении. Я постоянно думаю о них. Каждый день. Даже трудно себе представить, что может выкинуть окончательно спятивший псих. Но его время вышло, настал момент для начала новой эпохи - свободной и независимой Беларуси. Сейчас мы создаем новую историю, идем по пути героев. А наша страна так богата ими.

Каждый не просто может, а должен внести свой вклад в нашу общую победу. Нельзя оставаться в стороне. Мы, как единая сила, можем смести без того ослабшего людоеда в два счета. Важно в нужный момент проявить солидарность и научиться говорить «нет!» обезумевшей власти.

Самый безопасный способ наказать его – нанести экономический удар.

Рабочий, начни себя в конце концов уважать и беречь свое здоровье. Приходит время остаться дома. Если побыть за стенами заводов, фабрик, офисов или не за рулем общественного транспорта, прихлебатели как крысы побегут из исполкомов, а Таракан прыгнет в свой самолет и умчит в неизвестном направлении.

Если частные предприниматели присоединятся и всей компанией уйдут в отпуск, диктатор останется без еды.

Ну и конечно же не забываем о наших внутренних санкциях: банкомат-обменник-банк.

Мы обязательно победим, потому что боремся на стороне добра!

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