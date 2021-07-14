Олимпийцам из РФ выдали памятку для общения с журналистами в Токио 2 14.07.2021, 17:14

В ней обозначены запрещенные темы.

Российским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, разослали инструкцию, как им следует вести себя с журналистами. Об этом сообщила в среду, 14 июля, газета "Ведомости", которой удалось ознакомиться с соответствующей памяткой, подготовленной Олимпийским комитетом России (ОКР), сообщает "Немецкая волна".

ОКР уведомил спортсменов, что перед Играми им поступит множество запросов на интервью, в том числе носящих "провокационный характер". Авторы документа предостерегают, что неосторожный ответ, на который атлетов могут умело "развести" специально обученные люди", негативно скажется на карьере спортсмена. Во многих случаях, предписано в памятке, отвечать на политические вопросыследует лучше стандартной фразой - "Без комментариев". В то же время приведены примеры ответов на вопросы по различным темам.

В частности, вопросы о Крыме и войне в Донбассе рекомендовано не обсуждать вовсе, отметив лишь, что "спорт должен оставаться вне политики". Олимпийцам также предлагается сдержанно реагировать на вопрос о допинговых скандалах в российском спорте. Спортсменам рекомендовано отвечать, что сами они допинг никогда не употребляли, а санкции против России следовало бы комментировать тем, кто их вводил. Примерно в том же духе предлагается отвечать на вопрос о нейтральном статусе олимпийцев РФ в Токио: дескать, они в любом случае представляют свою родину и, разумеется, хотели бы слышать гимн России на Играх

Также атлетов призвали "не поддаваться на провокации в соцсетях".

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