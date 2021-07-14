Украинские правозащитники требуют от Киева разорвать связи с белорусским режимом 14.07.2021, 17:27

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Лукашенко стал опасным для Украины.

Более 10 правозащитных организаций требуют от Офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны и Министерства иностранных дел ограничить дипломатические и экономические связи Киева с официальным Минском в связи с очередной волной обысков и арестов правозащитников и журналистов в Беларуси, а также из-за опасного развития политики Александра Лукашенко в отношении оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Текст обращения опубликовал Центр прав человека ZMINA, сообщает "Зеркало недели. Украина".

Что именно требуют:

прекратить дипломатические отношения с представителями нелегитимного и антидемократического режима Александра Лукашенко;

запретить любое экономическое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Лукашенко;

ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур;

прекратить сотрудничество с правоохранительными и структурами безопасности режима Лукашенко и запретить выдачу граждан Беларуси на запрос официального Минска;

срочно провести заседание СНБО относительно рисков, связанных с процессами углубления сотрудничества режима Лукашенко с Российской Федерацией и фактического втягивания Беларуси в гибридную войну РФ против Украины;

обратиться к правительствам демократических стран с предложением солидарных действий против уничтожения гражданского общества Беларуси режимом Лукашенко.

Обращение подписали организации: "Восток SOS", правозащитный центр "Поступ", Образовательный дом прав человека - Чернигов, общественная организация "МАРТ", Ассоциация УМДПЛ, Free Belarus Center, Центр прав человека ZMINA, Дом свободной России, общественная приемная Украинского Хельсинского союза по прав человека в г. Ровно, ОО "Центр общественной журналистики "МОСТ", ХОФ "Общественная Альтернатива".

Репрессии против "несогласных" с Лукашенко

Очередная волна репрессий коснулась активистов ведущих правозащитных организаций - правозащитного центра "Вясна" и Белорусской ассоциации журналистов.

Обыски идут также в офисах общественной организации "Имена", движения "За свободу", Центра правовой трансформации Lawtrand, Белорусского Хельсинкского комитета, Ассоциации белорусов мира, организации "Гендерные перспективы", Офиса европейской экспертизы и коммуникаций.

Также обыски прошли в частных домах белорусских правозащитников.

Правозащитники, которые документировали нарушения силовиков при подавлении мирных протестов 2020-2021 годов и помогали жертвам репрессий, обвиняются режимом Лукашенко в организации массовых беспорядков.

В течение года после начала мирных протестов в Беларуси почти 40 тысяч человек были незаконно задержаны и подверглись пыткам, более 4 тысяч протестующих, журналистов и правозащитников подверглись уголовному преследованию. Заблокирована работа ведущих независимых медиа, правозащитных организаций и оппозиционных политических партий. 23 мая спецслужбы Беларуси принудительно посадили в Минске самолет, чтобы арестовать экс-редактора оппозиционного канала NEXTA Романа Протасевича.

"Такого масштаба политических репрессий не видела ни одна страна Восточной Европы и бывшего СССР после падения "железного занавеса". В настоящее время политзаключенными в Беларуси признаны более 500 человек, не менее 1500 находятся в тюрьмах и еще тысячи людей - под следствием по политически мотивированными обвинениями", - отмечается в заявлении, опубликованном центром ZMINA.

Почему Лукашенко стал опасным для Украины

Репрессии против "несогласных" происходят на фоне заявлений чиновников режима Лукашенко о возобновлении авиасообщения с оккупированным Крымом и налаживании сотрудничества с оккупационными администрациями ОРДЛО. По мнению правозащитников, это указывает на окончательную смену политического курса режима Лукашенко: руководимая им Беларусь становится союзником России в войне против Украины и всего цивилизованного мира.

Правозащитники подчеркнули, что заручившись политической и финансовой поддержкой Российской Федерации, лукашенковский режим выбрал курс на полный разрыв связей с миром, на демонстративное игнорирование всех своих обязательств в области прав человека, и стремится полностью уничтожить белорусское гражданское общество.

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