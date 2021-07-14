Папу Римского выписали из больницы после операции 14.07.2021, 17:34

Фото: AFP

По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Папу Римского Франциска выписали из больницы и 14 июля он вернулся в Ватикан, сообщает информационный портал Vatican News.

Он покинул клинику имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, сегодня утром.

Его забрал автомобиль Ford в 10.45, уточняет The Associated Press.

По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечает The Associated Press, Франциск, возвращаясь из зарубежных поездок всегда посещает эту базилику, чтобы помолиться перед любимой иконой Девы Марии.

Папа Римский пробыл в больнице 10 дней, 4 июля перенес операцию на кишечнике. 9 июля он начал возвращаться к работе и 11-го уже прочитал воскресную молитву с балкона клиники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».