Папу Римского выписали из больницы после операции
- 14.07.2021, 17:34
По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Папу Римского Франциска выписали из больницы и 14 июля он вернулся в Ватикан, сообщает информационный портал Vatican News.
Он покинул клинику имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, сегодня утром.
Его забрал автомобиль Ford в 10.45, уточняет The Associated Press.
По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечает The Associated Press, Франциск, возвращаясь из зарубежных поездок всегда посещает эту базилику, чтобы помолиться перед любимой иконой Девы Марии.
Папа Римский пробыл в больнице 10 дней, 4 июля перенес операцию на кишечнике. 9 июля он начал возвращаться к работе и 11-го уже прочитал воскресную молитву с балкона клиники.