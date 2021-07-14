Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру 2 14.07.2021, 17:44

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Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

У аргентинского футболиста закончился контракт с «Барселоной».

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершился контракт с Барселоной, решил остаться в каталонском клубе, сообщает «Новое время» со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника новый контракт Месси с Барселоной будет рассчитан на пять лет.

Переговоры находятся на завершающей стадии, а официально о сделке будет объявлено в конце июля.

Аргентинец даже согласился на вдвое меньшую зарплату, поскольку клуб находится не в лучшем финансовом положении.

Отмечается, что деньги не были ключевым вопросом в ходе переговоров и, пойдя на уменьшение зарплаты, он хочет показать пример одноклубникам.

Накануне стало известно, что французский ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси, которым интересовался в течение длительного времени.

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