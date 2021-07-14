Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру2
- 14.07.2021, 17:44
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У аргентинского футболиста закончился контракт с «Барселоной».
Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершился контракт с Барселоной, решил остаться в каталонском клубе, сообщает «Новое время» со ссылкой на Diario Sport.
По информации источника новый контракт Месси с Барселоной будет рассчитан на пять лет.
Переговоры находятся на завершающей стадии, а официально о сделке будет объявлено в конце июля.
Аргентинец даже согласился на вдвое меньшую зарплату, поскольку клуб находится не в лучшем финансовом положении.
Отмечается, что деньги не были ключевым вопросом в ходе переговоров и, пойдя на уменьшение зарплаты, он хочет показать пример одноклубникам.
Накануне стало известно, что французский ПСЖ отказался от идеи приобретения Месси, которым интересовался в течение длительного времени.