Лукашистов насторожила книга «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю» 3 14.07.2021, 18:21

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Силовики испугались красной полосы на обложке.

14 июля обыск состоялся у председателя правления образовательного центра ПОСТ Софии Емельяновой.

Как сообщает телеграм-канал @viasna96, у нее, кроме компьютера и телефона, забрали книгу «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю».

Почему она насторожила силовиков? На обложке они увидели бело-красно-белый цвет и вооруженные «холодным оружием» женщину. К тому же книга белорусских женских рассказов вышла в 2007-м в серии «Кнігарня «Наша ніва».

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