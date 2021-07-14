Лукашистов насторожила книга «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю»3
- 14.07.2021, 18:21
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Силовики испугались красной полосы на обложке.
14 июля обыск состоялся у председателя правления образовательного центра ПОСТ Софии Емельяновой.
Как сообщает телеграм-канал @viasna96, у нее, кроме компьютера и телефона, забрали книгу «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю».
Почему она насторожила силовиков? На обложке они увидели бело-красно-белый цвет и вооруженные «холодным оружием» женщину. К тому же книга белорусских женских рассказов вышла в 2007-м в серии «Кнігарня «Наша ніва».