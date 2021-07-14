закрыть
14 июля 2021, среда, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты

7
  • 14.07.2021, 18:26
  • 2,770
Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты
ЖАИР БОЛСОНАРУ
ФОТО: AFP

Жаир Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу вооруженных сил из-за непрекращающейся икоты, сообщило издание Correiero Braziliense со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Болсонару будет находиться под наблюдением медиков от 24 до 48 часов, он хорошо себя чувствует, рассказала пресс-служба.

66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого, сообщало ранее издание.

Globo 1 передает, что глава государства обратился в больницу из-за болей в животе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В палате №6 день открытых дверей
В палате №6 день открытых дверей Андрей Санников
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский
Готовьтесь, скоро мы останемся дома
Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР
Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников