Зависимость российской медицины от западных технологий превысила 70% 8 14.07.2021, 19:13

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Иллюстрационное Фото: gvv-3.ru

План по импортозамещению медицинского оборудования в РФ провалился.

План по импортозамещению зарубежного медицинского оборудования в России провалился.

Запущенная в 2016 году программа, на которую ежегодно из федерального бюджета выделялось около 4 млрд рублей, не достигла поставленных целей, выяснили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

На конец 2020 года доля импорта по базовым видам медицинского оборудования и изделий превысила 70%, что в 1,5 раза ниже запланированных показателей, цитирует «Коммерсант» выводы НРА.

В Счетной палате РФ уточнили, что на российскую продукцию пришлось лишь 28,8% рынка при цели в 40%. При этом закупки импортного оборудования продолжали расти в течение всех пяти лет, что действовала программа.

Одна из причин - снижение курса рубля. «Планы определялись в 2014 году. С того момента произошли несколько волн девальвации, что сказалось на стоимости импортных комплектующих для российских производителей», - поясняет источник «Ъ» на рынке медизделий.

Завозить в Россию компоненты из Китая стало нерентабельно, как и производить их внутри страны, подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Чуть лучше ситуация с лекарственным обеспечением, но и там доля импортных препаратов достигает 55%. Впрочем, это ниже, чем раньше: за пять лет российским производителям удалось «отвоевать» примерно пятую часть рынка. Так, 2015 году импорт занимал 75% продаж.

Но российские лекарства - это преимущественно дженерики (82%), которые к тому же выпускаются на импортном сырье. Его доля достигает 75%, по оценкам RNC Pharma.

Изоляционистский запал российских властей, апеллирующих к идее максимального самообеспечения, наталкивается на технологическую отсталость производства и деградацию науки, потерявшей, по данным РАН, две трети кадров за последние 30 лет.

Уровень зависимости медицины и фармакологии от западных технологий остается примерно на том же уровне, что и во всей промышленности, следует из подсчетов Центра статистики и мониторинга инноваций НИУ ВШЭ.

По оценкам экспертов, около 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупаются за рубежом.При этом доля импорта в технологических решениях росла в последние годы: в 2011 году это было 21,1%, а в 2017-м - 28,7%, в 2018-м - 29,3%.

«Технологическая зависимость отечественных организаций усугубляется высоким средним возрастом используемых технологий и длительным периодом технологического перевооружения», - констатируют в ВШЭ.

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