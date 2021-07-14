УЕФА назвал лучший гол Евро-2020 14.07.2021, 19:36

Его автором стал форвард сборной Чехии.

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре признан лучшим на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Почти 800 тыс. голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА. Больше всех получил точный удар Шика с центра поля.

В топ-10 также попали следующие голы:

Поль Погба, Франция — Швейцария (1/8 финала);

Лука Модрич, Хорватия — Шотландия (тур 3);

Лоренцо Инсинье, Бельгия — Италия (1/4 финала);

Кевин Де Брёйне, Дания — Бельгия (тур 2);

Криштиану Роналду, Венгрия — Португалия (тур 1);

Альваро Мората, Италия — Испания (1/2 финала);

Миккель Дамсгор, Англия — Дания (1/2 финала);

Андрей Ярмоленко, Нидерланды — Украина (Тур 1);

Федерико Кьеза, Италия — Испания (1/2 финала).

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