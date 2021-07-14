УЕФА назвал лучший гол Евро-2020
- 14.07.2021, 19:36
Его автором стал форвард сборной Чехии.
Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре признан лучшим на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Почти 800 тыс. голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА. Больше всех получил точный удар Шика с центра поля.
В топ-10 также попали следующие голы:
Поль Погба, Франция — Швейцария (1/8 финала);
Лука Модрич, Хорватия — Шотландия (тур 3);
Лоренцо Инсинье, Бельгия — Италия (1/4 финала);
Кевин Де Брёйне, Дания — Бельгия (тур 2);
Криштиану Роналду, Венгрия — Португалия (тур 1);
Альваро Мората, Италия — Испания (1/2 финала);
Миккель Дамсгор, Англия — Дания (1/2 финала);
Андрей Ярмоленко, Нидерланды — Украина (Тур 1);
Федерико Кьеза, Италия — Испания (1/2 финала).