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Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу

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  • 14.07.2021, 19:38
  • 1,390
Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу
Алесь Беляцкий

Связь с главой ПЦ «Весна» прервалась сегодня утром.

Руководителем правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу. Дело ведет Центральный аппарат Следственного комитета, сообщает «Весна» в Telegram-канале.

Связь с Беляцким прервалась сегодня утром. Также известно, что обыски прошли у юриста «Весны» Владимира Лабковича и у заместителя председателя центра Валентина Стефановича. Силовики пришли в минский офис «Весны» на улице Мержинского.

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