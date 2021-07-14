Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу1
- 14.07.2021, 19:38
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Связь с главой ПЦ «Весна» прервалась сегодня утром.
Руководителем правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу. Дело ведет Центральный аппарат Следственного комитета, сообщает «Весна» в Telegram-канале.
Связь с Беляцким прервалась сегодня утром. Также известно, что обыски прошли у юриста «Весны» Владимира Лабковича и у заместителя председателя центра Валентина Стефановича. Силовики пришли в минский офис «Весны» на улице Мержинского.