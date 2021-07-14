«РуссНефть» заявила о потере Гуцериевым контроля над компанией 2 14.07.2021, 20:11

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В конце июня крупный российский бизнесмен попал под санкции ЕС из-за связей с Лукашенко.

У компании «РуссНефть» больше нет контролирующего лица, которым раньше был бизнесмен Михаил Гуцериев. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на своем заседании 13 июля 2021 года рассмотрел и согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева. Совет директоров пришел к этому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС», — сообщили в «РуссНефти».

Эксперты после юридического анализа пришли к выводу, что Гуцериев больше не является контролирующим лицом компании «в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать, или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа «РуссНефти».

Кроме того, Гуцериев не владеет большинством голосующих акций компании и у него нет полномочий, чтобы оказывать доминирующее влияние на нее.

Годовое собрание акционеров «РуссНефти» 29 июня утвердило новый состав совета директоров, в который Гуцериев также не вошел.

О том, что бизнесмен решил покинуть пост председателя совета директоров компании и вообще выйти из него «РуссНефть» сообщила 24 июня 2021 года. «Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», — сообщала тогда пресс-служба нефтяной компании.

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