Amnesty International призывает международное сообщество отреагировать на волну обысков в НПО в Беларуси 2 14.07.2021, 20:30

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Пора действовать – защищать свободу и справедливость.

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, отреагировала на беспрецедентную волну обысков и задержаний против более чем десятка организаций гражданского общества в Беларуси. Специальное заявление директора опубликовано на сайте организации.

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, призвала международное сообщество отреагировать на волну обысков в НПО в Беларуси.

«В течение последних 12 месяцев права человека подвергались безжалостной атаке со стороны правительства Александра Лукашенко. На протяжении этого времени мы призывали международное сообщество отреагировать на сообщения о пытках, насилии со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов и повсеместных репрессиях. Сегодняшняя масштабная атака на жизненно важные организации гражданского общества показывает, что сделанного международным сообществом не достаточно, чтобы положить конец этому кризису

Белорусский КГБ на прошлой неделе хвастался, что проводит в масштабах всей страны операцию по «зачистке от радикалов», и сегодня мы увидели, как эта зачистка выглядит на деле. Все задержанные сегодня должны быть немедленно освобождены, а эта кампания против гражданского общества должна быть прекращена.

Мы повторяем наш призыв к международному сообществу: гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы. Пора действовать – защищать свободу и справедливость!»

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