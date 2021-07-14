Протесты на Кубе: недовольство зрело давно 2 14.07.2021, 20:36

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Почему восстали кубинцы.

Коммунистические правители Кубы и подконтрольные им СМИ утверждают, что нынешние массовые протесты "организовали и профинансировали" США. Это не ново. Но теперь к списку виновников прибавились социальные сети, пишет ВВС.

"Общество не восстало, - цитирует орган ЦК компартии Кубы "Гранма" министра иностранных дел Бруно Родригеса. - Имели место бунты, беспорядки, вызванные информационной операцией, которая готовилась какое-то время лабораториями и технологическими платформами, в которые правительство Соединенных Штатов вложило миллионы долларов".

Однако мониторинг сайтов официальных СМИ, проводившийся до протестов, показывает, что кубинцы выражали в интернете глубокое разочарование, отчаяние и гнев задолго до того, как они тысячами вышли на улицы протестовать против нехватки еды и лекарств, перебоев водо- и энергоснабжения и правительства, явно не способного с этим справиться.

Протесты на Кубе - результат накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения, которые пережил остров со времен так называемого "особого периода" (кризис в начале 1990-х после распада Советского Союза).

Некоторые пользователи в унисон с правительством возлагали вину за трудности на американские санкции.

"Единственная помощь, которая требуется Кубе - это чтобы США убрали блокаду", - писал пользователь Марсиа.

Но многим этот аргумент надоел.

"Хочу заметить, что в неорганизованности, безответственности и легкомыслии повинны не янки. Это наша проблема", - написал пользователь Рафаэль, комментируя рост заболеваемости Covid-19.

Кубинцы высказываются главным образом на официальных сайтах, прежде всего в разделе "Мнения читателей" на правительственном новостном портале Cubadebate.

Этот раздел, хотя несомненно контролируемый, в последние годы превратился на острове в рупор общественного мнения.

После того, как цифры заражений и смертей от коронавируса, представляемые минздравом, резко возросли, кубинцы разместили там сотни комментариев, в основном резко критических по отношению как к системе здравоохранения, так и к правительству.

"Отбросив гордыню, следует признать, что наша медицина не справилась. Надо просить о международной помощи. Сколько еще люди будут умирать? У нас не хватает ресурсов бороться с этой вспышкой", - написал пользователь Падрино.

фото: Getty Images

Данило добвил: "Нам нужны лекарства всех видов, и срочно".

Эти комментарии не остались без внимания правящей компартии, которая содержит специальную службу изучения общественного мнения.

Правительство - при всех его попытках объявить протесты скоординированной операцией, направляемой из США - отлично знало о степени разочарования и негодования граждан.

'Мы упрашивали месяцами"

Некоторые читатели упрекали власти также за плохие жилищные условия, перебои энергоснабжения и огромные очереди в государственных магазинах.

фото: Getty Images

"Бог мой, без воды, электричества и продуктов - вот как мы живем!" - написал пользователь Дра Джей.

Читатель Альхели раскритиковал правительственные проповеди насчет стойкости: "На сколько еще они планируют для нас эту "стойкость"? А как быть тем, у кого запас стойкости кончился? Мы месяцами упрашивали изменить стратегию борьбы с пандемией и слышали в ответ, что все под контролем".

"С каждым днем дела с вирусом все хуже, и могло ли быть иначе, если мы не в состоянии справиться с базовыми вещами, такими как общественная гигиена?" - возмущался пользователь под псевдонимом "Китай".

Многие указывали, что ситуация с Covid-19 дополнительно осложняется тем, что люди вынуждены ежедневно подолгу толпиться в очередях за самым необходимым.

"Приходится стоять в очередях по три-четыре часа, чтобы просто поесть!" - написала Кармен.

Многие возмущаются тем, что правительство продолжает пускать тысячи российских туристов на курорт Варадеро. Ситуация с коронавирусом в провинции Матансас, где он расположен - одна из худших в стране.

Читатель Карлос напрямую упрекнул президента Мигеля Диас-Канеля: "Господин президент, ситуация в Матансасе обусловлена штаммом "Дельта", привезенным из России. О чем вы думали, когда несколько месяцев назад возобновляли авиарейсы? Вам вообще известно о положении с Covid-19".

Вскоре эта запись была удалена, но служба мониторинга Би-би-си успела ее прочитать.

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