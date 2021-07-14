Многодетная мать – Лукашенко: Тебя ненавидит народ Беларуси 14 14.07.2021, 20:47

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Эмоциональное обращение белоруски.

Эмоциональное обращение читательницы телеграм-канала «Баста!» к Синепалому:

– Лукашенко, обращаюсь к тебе! Я беларуска, многодетная мать, сирота с детства, юрист и просто хороший человек. А ты кто? Кто ты? Путин рисует карту, где ему захотелось в 21 веке взять, и по своему желанию забрать земли Республики Беларусь, оставив маленький кусочек, как подачку.

А ты едешь к нему, унижаешься, распинаешься, клянчишь денег. Тебе не стыдно, предатель Республики Беларусь?! Как бы мне не было в жизни тяжело, я никогда не предавала своих близких, никогда не позволяла себя унижать, и никогда не переходила черту.

А ты сдаешь Беларусь, ради чего? Ты перешел все черты, переступил через Божьи заповеди... Не убей, не укради, не лги... К чему ты пришел в свои почти 70? Умирать не страшно? Тебя ненавидит Народ Беларуси, а то, что ты сдаешь Родину, ради своего самолюбия и страха ответственности, лишит тебя и последних твоих почитателей.

Белорусы хотят жить в Беларуси, а не РФ. Что ты творишь? Ты, Лукашенко, как Янукович, втягиваешь Беларусь в смутные времена. А ведь тебе досталось все в 1994 году, чтобы создать процветающую, свободную и независимую страну, но ты выбрал другую дорогу. Ты — предатель!

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