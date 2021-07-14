Екатерина Снытина: Мы не успокоимся до победы! 2 14.07.2021, 21:03

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Екатерина Снытина

Фото: instagram

Битва за свои права и свободу в самом разгаре.

Экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина прокомментировала сегодняшние обыски и задержания, которые затронули правозащитников «Весны», Белорусскую ассоциацию журналистов и более десяти других организаций.

«Сегодня список задержанных уже превысил отметку в 11 человек. И он продолжает расти. Относиться «нормально» или спокойно к этому не вариант. Я никогда не остаюсь в стороне от таких событий в стране.

Такие черные дни должны напоминать о том, что битва за свои права и свободу не окончена. Она в самом разгаре. Нам нужно быть сильнее, поддерживать друг друга и верить, что все у нас получится. Такие события не должны стать приемлемыми в обществе, мы не должны спокойно относиться к тому, что чиновники говорят об уничтожении гражданского общества. Мы не должны свыкнуться с мыслью о том, что ОМОН может войти в нашу дверь в любую минуту! Но пока гражданское общество существует, этот режим не сможет продолжать свое спокойное существование.

Мы не успокоимся ДО ПОБЕДЫ! Хотя что это я, мы и после победы не успокоимся! Верым, можам, пераможам!», – написала Снытина в Instagram.

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