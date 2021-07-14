ЕС предупредил режим Лукашенко о последствиях

ЕС предупредил режим Лукашенко о последствиях5
- 14.07.2021, 21:30
- 8,342
В ЕС прокомментировали атаки на НКО в Беларуси.
Евросоюз предупредил белорусский режим о последствиях после сегодняшней атаки на правозащитные и общественные организации.
«Беларусь: продолжающиеся аресты и обыски «Весны», Хельсинского комитета и других НГО. Режим Лукашенко, который боится независимых голосов, сейчас проводит полномасштабную атаку, чтобы заставить их навсегда замолчать. Грубые нарушения прав человека и свобод будут иметь последствия», – написал в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
Сегодня с обысками пришли в ряд правозащитных и общественных объединений и организаций, в том числе в лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», БАЖ, Белорусский Хельсинкский комитет, Союз белорусских писателей, Human Constanta, BEROC, «Гендерные перспективы», «Имена», «Рух «За Свабоду», Партию БНФ, «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», «Третий сектор» и другие.