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Отобравшихся на Олимпиаду в Токио российских пловцов поймали на допинге

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  • 14.07.2021, 22:34
  • 4,222
Отобравшихся на Олимпиаду в Токио российских пловцов поймали на допинге

Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, отобравшихся на Олимпийские игра в Токио, поймали на допинге. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Спортсмены были отстранены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии РИА Новости сообщил, что организация будет бороться за право атлетов участвовать в Играх.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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