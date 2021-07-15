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Потоп в «Васильках», реки на улицах: Минск накрыла стихия

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  • 15.07.2021, 7:47
  • 16,392
Потоп в «Васильках», реки на улицах: Минск накрыла стихия

Жители столицы делятся фото и видео потопа.

В Минске, как и обещали синоптики, прошла гроза. А местами — с градом. Как и всегда в таких ситуациях, сильный ливень подтопил некоторые улицы, а местами он вызвал вынужденные остановки движения общественного транспорта, сообщает zerkalo.io.

А вот такой потоп был на Волгоградской и Якуба Колоса.

В ресторане «Васильки» в ТЦ Galileo прорвало крышу. Поток воды хлынул прямо на столик, за которым сидела пара.

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