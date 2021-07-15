Масло уже разлито и трамвай мчится прямо на Таракана

Масло уже разлито и трамвай мчится прямо на Таракана4
- 15.07.2021, 7:51
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Кульминация приближается.
Евросоюз принял санкции в объемах превыше всякого скептицизма. Они даже, пожалуй, открывают новую страницу в истории санкционной политики ЕС. Доселе секторальные санкции таких масштабов ЕС в отсутствие резолюции Совбеза ООН принимал лишь в крайних случаях масштабного применения властями военной силы в отношении граждан (Сирия, Мьянма), пишет телеграм-канал «Баста!».
Аннушка уже купила подсолнечное масло. Все уже предопределено!
Саша 3% вроде бы и понавешал на себя разных высших «образований», но все еще не понял, что новый срок который ему продлила Баба Лида у него будет, но только в местах не столь отдаленных.
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Заседание не состоится. А Саша сегодня – это и Аннушка, и Берлиоз в одном лице. И он уже поскользнулся на путях, после того как устроил террор и геноцид белорусского народа.
И трамвай-народ уже не просто выехал из депо в рейс, он уже мчится прямо на таракана, который так долго и изощренно от него уворачивался.
Только в этот раз все произойдет, масло то разлито, трамвай мчится быстрее обычного, а Сашка-дурак даже и не думает сойти с маршрута.
Дурак потому, что знает и про трамвай, и про масло.
Народ, пора вставать!
Пора власть брать в свои руки! Времени у нас уже нет, с каждым днем катимся в пропасть, откуда белорусскому народу придется очень долго выбираться.
Рабочие, пора бастовать! От вас зависит будущее ваших детей.
Солидарность — наша сила.
Страна, очнись!