Эксперт о поездке Лукашенко к Путину: Эти встречи обречены на неуспех 9 15.07.2021, 8:07

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фото: getty images

У двух сторон диаметрально противоположные интересы.

Во вторник 13 июля Александр Лукашенко внезапно вылетел на встречу к Владимиру Путину в Санкт-Петербург. Заявлений для прессы после их переговоров уже традиционно не было.

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf отметил, что по его мнению, у двух сторон диаметрально противоположные интересы.

«Как мне представляется, Лукашенко прежде всего хочет решить практические проблемы, получить финансовую помощь и новые кредиты. У Путина, предполагаю, есть желание добиться выполнения обязательств, которые брал осенью 2020 года на себя Лукашенко, но которому, судя по всему, расхотелось их выполнять», – сказал Марголин.

Он считает, что по этой причине Путин достаточно прохладно относится ко встречам с Лукашенко.

«В начале июня Лукашенко уверенно говорил о приезде Путина 22 июня, но встречи так и не произошло. Поэтому понятно, что теперь, когда «добро» на общение было получено, Лукашенко решил, что надо лететь в Санкт-Петербург, встречаться, пока есть такая возможность. Но пока эти встречи обречены на неуспех из-за противоположных интересов и задач», – полагает Марголин.

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