«Черные лебеди» рвутся к Путину 1 Елена Земскова, «Росбалт»

15.07.2021, 8:35

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Выборы в Госдуму РФ могут стать сюрпризом для Кремля.

Многие уверены, что после зачистки несистемной оппозиции выборы в Госдуму пройдут без сюрпризов, но не исключено, что это только видимость.

Кампания по выборам в Госдуму вступает в активную фазу — ЦИК полным ходом ведет регистрацию списков партий и кандидатов, которые в августе должны будут приступить к активной агитации избирателей. Проблема, однако, в том, что значительная часть этих избирателей не проявляет к нынешним выборам никакого интереса и не связывает с ними даже малейших позитивных ожиданий.

От итогов голосования 19 сентября ни сами участники избирательной гонки, ни сторонние наблюдатели не ждут решительно никаких перемен в жизни страны — и тут сложно спорить с теми, кто твердит, что в подобном политическом действе попросту нет смысла. Главная проблема — не из кого выбирать. И это несмотря на то, что в бюллетень для голосования скорее всего включат как минимум десяток партий, среди которых будут и «новички». Также не стоит забывать и про значительное количество кандидатов в одномандатных округах, в том числе самовыдвиженцев.

Как же так получилось? Власти «стерилизовали» выборы не только в 2021-м, а несколько предыдущих лет подряд. Разгром несистемных либералов во главе с Алексеем Навальным тут оказался лишь одной из завершающих стадий процесса по недопуску к избирательной гонке нежелательных участников. До них расправились с русскими националистами и наиболее радикальными представителями «левых». Правда, в этом случае все проходило гораздо тише и без активного розыгрыша «западной карты».

Все чаще звучит точка зрения, что к предстоящим выборам в Госдуму стоит относиться как к проходному действию, что они нужны властям, по большому счету, лишь для собственной легитимации — так что решение, принимать ли в этом участие, каждый должен делать сам. Еще одно популярное предположение — что в Кремле будут рады низкой явке, поскольку это только улучшит его позиции. Власть постарается максимально мобилизовать своих сторонников, в то время как протестный электорат предпочтет «голосование ногами».

Так или иначе, никто не сомневается, что победа нынешней партии власти предопределена — это и есть главная причина отсутствия интереса к выборам. Дело дошло до того, что этот интерес приходится создавать искусственно, в том числе и при помощи явно специально для этого вброшенных слухов о переносе голосования из-за очередной сильной вспышки ковида.

Если в кампании-2021 и есть интрига, то заключается она в том, пройдут ли выборы в Госдуму гладко или все же не обойдутся без так называемых «черных лебедей». Здесь имеются в виду всякого рода неожиданные события, которые могут «обнулить» усилия властей по зачистке политической поляны и в конечном итоге обрушить легитимность выборов.

Один из таких «лебедей» в виде добровольно-принудительной вакцинации от ковида уже прилетел. Прививка, без которой теперь могут отстранить от работы, не пустить в ресторан и неохотно выпускают за границу, расколола общество на две резко противостоящие друг другу группы. Даже по самым консервативным оценкам число «антиваксеров» измеряется по всей стране десятками миллионов человек. Конечно, они не организовались в мощное политическое движение, и нет никаких предпосылок, что это произойдет. Тем более, что против них консолидировано выступают все российские политические силы, включая с виду оппозиционные, но на деле подконтрольные Кремлю.

Так что этот протест вряд ли выйдет за допустимые рамки, но все же он может довольно сильно ударить по позициям партии власти. Именно отказом проголосовать за нее на выборах в сентябре антипрививочники и компенсируют свое раздражение из-за, как им видится, алогичных и непоследовательных действий по борьбе с пандемией.

В этом случае примечательно, что властям никак не удастся выдать протесты антиваксеров за происки Запада. Негативно к принудительной вакцинации относятся как раз, по большей части, лоялисты, а также сторонники традиционных и правоконсервативных ценностей. А вот прозападная либеральная оппозиция, напротив, уже давно и почти поголовно привилась и активно призывает последовать этому примеру всех окружающих.

Впрочем, Запад теоретически может атаковать выборы в России при помощи любых других «черных лебедей» и вовсе не обязательно, что его след в тех или иных неожиданных событиях будет заметным. Иллюзий по поводу отношений с «уважаемыми партнерами» в Кремле уже ни у кого нет, хотя создается впечатление, что в глубине души российские власти не оставляют надежды с ними договориться.

Особое внимание следует также уделить непредвиденным экономическим проблемам прямо в канун голосования — это могут быть как внезапное обрушение цен на нефть, так и скачок курса национальной валюты или резкий рост цен на продукты. Впрочем, такого негативного сценария развития событий как минимум до выборов власти постараются всеми силами избежать либо оперативно купировать их последствия.

Сложнее будет с нейтрализацией внезапных угроз из «горячих точек» на постсоветском пространстве в зоне российских интересов — теперь это не только Украина и Закавказье, но и вся Центральная Азия — в связи с уходом войск США из Афганистана, а также Приднестровье — с учетом итогов парламентских выборов в Молдавии. Различные вооруженные провокации вблизи границ России или, не дай бог, теракты непосредственно на ее территории могут серьезно отразится на ходе голосования и привести к непрогнозируемым результатам.

Не стоит забывать и про «черных лебедей», которые могут прилететь в Россию уже после выборов в Госдуму. Это не только массовые протесты против итогов голосования (хотя сейчас и кажется, что такая возможности почти полностью исключена), но и очередной пакет санкций — как следствие непризнания легитимности выборов со стороны «коллективного Запада».

Можно предположить, что с учетом этих угроз власти будут делать все возможное, чтобы не злить понапрасну граждан (за исключением вакцинации) и, возможно, даже попытаются каким-то образом «отфильтровать» негатив из новостного потока.

Елена Земскова, «Росбалт»

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