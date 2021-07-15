«Отец требовал в суде, чтобы я давала ему по $300 в месяц» 10 15.07.2021, 8:46

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иллюстрационное фото

Истории взрослых белорусов, которые платят алименты своим родителям.

Взрослые дети обязаны заботиться о своих родителях и оказывать им помощь. Это не только правило жизни, но и требование законодательства, прописанное в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. Не хотите давать деньги нуждающимся матери или отцу — можете оказаться в суде.

Журналисты onliner.by попросили читателей, которые платят алименты своим родителям, рассказать свои истории.

«Отец практически не появлялся в моей жизни»

— Мне 28 лет, и уже 2 года я плачу алименты своему отцу, — начинает рассказ Ольга. — Он мне даже не родной. Они с мамой поженились, когда мне было около года. По словам мамы, во время росписи в ЗАГСе у него спросили, будет ли он меня удочерять. Он ответил, что да, и с тех пор по документам я ему как родная дочь.

Сложно не обратить внимание на то, что во время беседы девушка не использует слово «отчим». До 10 лет она и не знала, что биологическим отцом является другой человек. Не каждый мужчина способен принять чужого ребенка и называть своим, поэтому кажется, что у истории должно быть теплое семейное продолжение. Но каково жилось всем вместе на самом деле? По-разному. Мужчина часто бывал в командировках, а по возвращении уходил в запои на пару недель.

— Мама даже вызывала ему специального врача, который приезжал и ставил капельницу. Бывало, отец возил меня в школу пьяным, его даже лишили водительских прав. Из-за этих запоев спустя пять лет мама от него ушла, тогда мне исполнилось 6.

При разводе супруги договаривались не делить имущество, но спустя какое-то время мама Ольги получила повестку в суд: бывший муж решил отсудить машину, что и сделал. В ответ экс-супруга подала на алименты.

— Чтобы много не платить, отец официально устроился на четверть ставки подсобным рабочим. То есть алименты составляли 25% от зарплаты на четверть ставки. Когда в 2019 году отец подавал в суд уже на меня, мы делали индексацию. Получилось, что он выплачивал маме на меня около $5. Эти деньги отец исправно платил до наступления моих 18 лет, но мы не общались. Он практически не появлялся в моей жизни, хотя, когда мне было 10—12 лет, случилась одна история. Мама решила отправить меня со своей подругой на отдых за границу, для этого понадобилось согласие отца. Мама связалась с ним, а он ей ответил: раз есть средства отправить дочь на юг, значит, найдутся деньги заплатить еще и ему за то, чтобы он подписал разрешение. Попросил $200, но для мамы эта сумма оказалась очень большой, ведь она воспитывала меня одна.

Как же так получилось, что сейчас девушка платит алименты отцу? В 62 года у него наступил пенсионный возраст, но, поскольку не хватило стажа, в выплате пенсии мужчине отказали. И он подал в суд на дочь, чтобы получать от нее алименты.

— Отец почти всю жизнь работал на халтурах, поэтому не наработал стаж. В суде он рассказывал невероятные вещи: мол, чуть ли не один занимался мной те пять лет, которые жил с нами, купил нам с мамой квартиру, хотя жилье нам досталось от бабушки и дедушки. Выставлял себя бедным и несчастным, предоставил документы о том, что у него нет источника дохода. Отец требовал от меня в суде около $300 в месяц, чтобы ему хватало на еду, одежду, интернет, поддержание здоровья. Он посчитал, что для меня $300 — несущественная сумма, которую я могу платить, ведь я уже работала в IT-компании. Суды длились около трех месяцев.

По итогу Ольга должна выплачивать отцу по две базовые величины ежемесячно — суд решил, что раз у мужчины наступил пенсионный возраст, то он является неработоспособным. Для девушки две базовые — незначительная сумма, и она даже не знает, сколько это (58 рублей). Деньги высчитывают из зарплаты. Из принципа она подала встречный иск с просьбой снизить размер алиментов до одной базовой, но ей отказали. Также отец через суд требовал у Ольги возместить его траты на адвоката — около 400 рублей, суд постановил выплатить сумму в четыре раза меньшую.

Ольге жалко не денег, а потраченных нервов. А еще ей жаль, что в свое время этого человека не лишили отцовства. Хотя вопрос в семье поднимался много лет назад, но в результате мама решила этим не заниматься. Если бы у отца не было родительских прав, рассчитывать на алименты от дочери он не мог бы.

«В детстве я не получала от своего отца ничего, кроме подзатыльников, унижений и оскорблений»

Ирине около 50 лет, последние полтора года она выплачивает алименты своему 73-летнему отцу. Ежемесячно из зарплаты женщины высчитывают 87 рублей — сумму, равную трем базовым величинам. Мужчина более двух десятков лет назад ушел из семьи и никак не помогал дочери, которая ухаживала за тяжелобольной мамой, а к 70 годам решил, что сам нуждается в финансовой поддержке.

— В детстве я не получала от своего отца ничего, кроме подзатыльников, унижений и оскорблений. Родители между собой жили плохо. Мама была спокойной и уравновешенной, а он такой человек, которому «все должны». В 47 лет мама внезапно стала инвалидом из-за сердечной недостаточности, она уже не могла обслуживать моего отца — каждый день подавать чистую рубашку, наутюживать стрелки на брюках, готовить вкусности. Отец пытался требовать, чтобы это все ему делала я, но я дала отпор. И он от нас ушел. Мы с мамой эти годы, 26 лет, жили вдвоем. Я не обзавелась ни семьей, ни детьми, потому что у меня на руках была очень «тяжелая» мама.

После развода мужчина периодически давал о себе знать: звонил дочери и бывшей жене, напоминая, что он имеет право на проживание в их квартире. Собственно, квартира и сейчас является предметом манипуляций.

— Он не давал нам спокойной жизни. Говорил: «Я прописан, я имею право, приду к вам, когда хочу». Последняя эпопея началась с ним из-за приватизации. Это жилье родители получили, но не приватизировали. Чтобы сохранить и приватизировать квартиру, нужно было согласие отца. Он выжал из нас все соки, я ему платила, я его ублажала. Он приходил, издевался надо мной и мамой. В итоге дал согласие. Я сама все оплатила — нашу с мамой долю (2/3) и его (1/3).

В этом январе мамы Ирины не стало. Отца по знакомству родственники устроили в люксовый номер дома престарелых. Мужчина живет в одноместном номере с холодильником, телевизором, у него 5-разовое питание, доступно медицинское обслуживание. Дохода ему хватает на оплату проживания, но забирать всю пенсию данное учреждение не имеет права. Поэтому мужчина предложил дочери, чтобы она давала деньги ему.

— Я обращалась к юристам и адвокатам за консультацией. Один юрист сказал: «Не вздумайте давать деньги отцу в добровольном порядке. Если у него такие принципы и взгляды, вас ждет постоянный шантаж с его стороны, ставки будут расти. Пускай обращается в суд».

И мужчина подал исковое заявление. На все заседания он приезжал на такси, поездки оплачивала дочь: «Потому что он, извините за выражение, вырывал мне мозг». Каково это — встречаться в суде отцу и дочери? Ирина говорит, что такого и врагу не пожелаешь. Тяжелым стал и тот момент, когда нужно было отнести документ о решении суда на работу.

— Я 30 лет тружусь в одном учреждении. Когда шла в бухгалтерию с бумагой из суда, у меня текли слезы, тряслись руки. Шла и думала: какой стыд, какой позор... Меня успокоили и сказали, мол, знают, что мне пришлось испытать за эти годы. Сказали не переживать. После суда отец мне звонил и говорил, что он прописан в квартире, где я живу, и что если ему станет плохо в доме престарелых или если я перестану ему платить, то он в любой момент вернется домой. Мне скоро 50 лет, и всю жизнь я у него на коротком поводке. После очередного шантажа я перестала снимать трубку. А когда отец набирает с чужих номеров, кладу трубку сразу же, как только слышу его голос. Три базовые — это не критичные для меня деньги, я не голодаю. Но мне очень неприятно и больно. Ладно пересылать алименты человеку, который и правда в них нуждается. А тут у отца было желание унизить меня и показать, что у него есть право так со мной поступать.

Юрист: не все родители имеют право на алименты от своих детей

Юрист Людмила Шепеленок напомнила, что дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в материальной поддержке родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

— Вместе с тем, чтобы иметь право на алименты, родители должны быть нетрудоспособными. К таковым относят пенсионеров, инвалидов I и II группы.

Однако дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и от затрат на уход за ними в следующих случаях:

если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей;

если родители лишены родительских прав.

Размер алиментов, взыскиваемых на содержание нетрудоспособных отца или матери, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, кратной нескольким базовым величинам. Суд назначает размер выплат, необходимых родителям для нормальной жизни и являющихся посильными для ребенка. Также при определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей, независимо от того, предъявлено требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них.

Для того чтобы взыскать алименты, нуждающиеся в помощи нетрудоспособные родители должны подать исковое заявление о взыскании в суд. Суд рассчитает госпошлину и обяжет ответчика уплатить ее.

Если алименты не уплачивались, но в то же время родитель не уклонялся от выполнения родительских обязанностей (помогал материально, принимал участие в воспитании ребенка и т. д.), то в таком случае родитель может рассчитывать на получение алиментов от своего трудоспособного ребенка.

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