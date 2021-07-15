Ученые нашли в Израиле древний артефакт с именем библейского пророка 1 15.07.2021, 8:59

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Исследователи считают это доказательством реальности его существования.

Археологи не исключают, что упомянутый в Книге Судей Гидеон бен Йоаш, он же Иеруббаал, чье имя обнаружено на найденном фрагменте, мог быть реальным человеком - военачальником, судьей и религиозным лидером, сообщает «Вокруг Света. Украина».

На фрагменте глиняной посуды возрастом 3100 лет, найденном в Израиле, написано имя «Иеруббаал», которое упоминается в Ветхом Завете. Иеруббаал был военачальником, судьей и пророком, история которого изложена в главах с 6 по 8 Книги Судей.

Керамический артефакт был обнаружен во время археологических раскопок в Хорбат-эль-Раи, недалеко от Кирьят-Гата в Израиле, и, по мнению экспертов, был частью небольшого кувшина, в котором хранились драгоценные жидкости.

Надписи библейского периода крайне редки, тем более, что на фрагменте, найденном в Хорбат-ар-Раи, написано полное имя. Это первый случай, когда это имя обнаружено в археологическом контексте, датируемом периодом Судей, около 1100 г. до н.э.

Йосеф Гарфинкель и Саар Ганор, руководившие раскопками от имени Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме, Управления древностей Израиля и Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, пояснили в своем заявлении: «Имя Иеруббаал известно из отрывков в Книге Судей в качестве альтернативного имени судьи Гидеона бен Йоаша, который боролся с идолопоклонством, разбив жертвенник, посвященный Ваалу, и срубив столб Ашеры. В библейской традиции Гедеон запомнился победой над мадианитянами, которые переходили реку Иордан, чтобы грабить урожай. Согласно Библии, Гедеон организовал небольшую армию из 300 солдат и напал на мадианитян ночью у источника Харод. Из-за значительного расстояния между Иудейским Шефелой и Изреельской долиной эта надпись может быть связана с другим Иеруббаалом, а не с библейским Гедеоном, хотя возможно, что кувшин принадлежал судье Гедеону. В любом случае, Иеруббаал, очевидно, носил неуникальное имя, используемое во времена Судей».

Израильские археологи работают на этом месте с 2015 года, но британские исследователи начали раскопки здесь еще в 19 веке. Нынешняя команда начала работу в надежде обнаружить древнюю крепость, поскольку керамика, найденная на этом месте, похожа на ту, что была обнаружены в Хирбат-Кейафе, древнем укрепленном городе времен царя Давида, датированном X веком до н.э.

«Мы думали, что сможем найти еще одну крепость, но вместо этого мы нашли только шесть комнат, относящихся к тому периоду, поэтому похоже, что на тот момент это могла быть просто небольшая деревня», — сказал Гарфинкель.

Но, как оказалось, это место достигло своего расцвета на 1-2 века ранее, то есть во времена Судей. Команда обнаружила клад глиняной посуды, а также остатки того, что когда-то было комнатами.

Судя по археологическим находкам, в том числе по архитектуре и керамике, Хирбат эр-Раи был в основном ханаанским местом, но, по словам Гарфинкеля, в нем видно и сильное влияние филистимлян.

«Я считаю, что это место было в основном заселено ханаанскими беженцами, которые переехали жить под господство филистимлян», — сказал он.

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