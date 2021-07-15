Стало известно, что произойдет с погодой в Беларуси на этой неделе
- 15.07.2021, 9:08
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Синоптики дали прогноз на пятницу и выходные.
Температура воздуха не опустится ниже 30-градусной отметки как минимум до конца недели, об этом сообщили в Гидромете.
Как рассказали синоптики, 15 июля пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные грозы и град.
По информации синоптиков, в четверг 15 июля ожидаются кратковременные дожди, местами – сильные с грозами и градом. Днем воздух прогреется от +30°С до +34°С, в отдельных районах – до+36°С.
До конца недели погодные условия останутся без существенных изменений: с пятницы по воскресенье снова обещают грозы, а максимальная температура воздуха достигнет отметки +34°С.
Температура воды в водоемах Беларуси составляет 27-28°С.