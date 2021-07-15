«Шейман озвучил неприятные для Лукашенко сведения»
- 15.07.2021, 9:21
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Режим окукливается и становится все более уязвимым.
Независимый эксперт Сергей Чалый в своем стриме на канале Чалый.Live о встрече в Санкт-Петербурге, прокомментировал отставке Шеймана и встречу правителей Беларуси и РФ в Санкт-Петербурге.
Об отставке Шеймана
Важным моментом в отставке управделами Виктора Шеймана эксперт видит не тот факт, что он по-прежнему выполняет функции спецпосланника:
— Мне теперь сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, который может прорваться через слабые и мягкие женские руки, создающие ему эту самую ванну.
По мнению Чалого, это означает переход в окончательное окукливание, так как нет больше человека, обладающего уникальной возможностью доносить до Лукашенко некомфортные и тревожные новости.
Эксперт убежден, что именно Шейман год назад озвучил неприятные сведения, свидетельствующие о растущем недовольстве в обществе и говорящие о реальном рейтинге Лукашенко и его оппонентов.
О встрече в Санкт-Петербурге
Эксперт обратил внимание на намек Владимира Путина о необходимости возврата долгов, прозвучавший на встрече в Санкт-Петербурге.
И на реакцию правителя Беларуси, попытавшегося отвести внимание от щекотливой темы на происходящее в нашей стране. В этот раз речь зашла о «нападениях» на пропагандистов и «депутатов».