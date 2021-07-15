Медики назвали напиток, который на 10% снижает риск заражения COVID-19

Медики назвали напиток, который на 10% снижает риск заражения COVID-191
- 15.07.2021, 9:26
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Исследование проводилось на анализе данных более 40 тысяч человек.
Исследователи американского Северо-Западного университета, штат Иллинойс выяснили, что регулярное потребление кофе способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. Кроме того, оказалось, что у пожилых кофеманов ниже риск развития пневмонии.
Исследование показало, написал WION, что ежедневное употребление данного напитка снижает риск заболевания коронавирусом на десять процентов. Американские ученые предположили, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.
"Потребление кофе позитивно коррелирует с воспалительными биомаркерами, такими как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I), которые также связаны с тяжестью заболевания и смертностью от коронавируса", – написано в статье.
В то же время, эксперты отметили, что эффект кофе, как средства стимулирования иммунитета, заслуживает дальнейшего изучения.
"Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что еда может влиять на отдельные аспекты иммунной системы, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Поощрение соблюдения определенных пищевых привычек может являться дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19", – заключили ученые.
Уточняется, что исследование проводилось на анализе данных более 40 тысяч британцев, в ходе которого ученые пытались определить диету против коронавируса.