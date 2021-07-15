«Наглое нарушение политсвобод не останется без последствий» 1 15.07.2021, 9:39

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Европейские лидеры предупредили режим в Беларуси.

Страны Европы осудили очередную волну репрессий в отношении белорусского «третьего сектора», сообщают naviny.online.

«В Беларуси идет становление тоталитарного государства», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя прошедшие 14 июля очередные массовые обыски в неправительственных организациях.

«Атаки на гражданское общество рисуют черную дыру для демократии и прав человека на Европейском континенте. Наш долг — помочь тем, кто подвергается атакам, чтобы однажды Беларусь стала свободной от диктатора, единственное место которого в Гааге», — написал глава литовской дипломатии на своей странице в «Твиттере».

«Латвия решительно осуждает продолжающиеся репрессии против «Весны», [Белорусского] Хельсинкского комитета и других правозащитников», — написал в «Твиттере» глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. По его словам, ООН, ОБСЕ и другие международные организации должны действовать, а «наглое нарушение» политических свобод не должно остаться без последствий.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии также «решительно осуждает» «произвольные задержания и репрессии в отношении правозащитников в Беларуси». В заявлении упомянуты лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Human Constanta, Lawtrend, благотворительный проект «Имена», где прошли обыски. «Репрессии должны прекратиться: людей нельзя заставить замолчать!» — подчеркивает эстонский МИД.

«Лукашенко снова избрал целью правозащитников и журналистов в Беларуси, после рейдов многие задержаны. Призываю к их немедленному и безусловному освобождению, — написал в «Твиттере» глава датской дипломатии Йеппе Кофод. — Режим боится своего собственного народа — нарушая основные права, подавляя инакомыслие».

Продолжающиеся задержания правозащитников «абсолютно неприемлемы и противоречат обязательствам Беларуси перед ОБСЕ», заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Она призвала к немедленному освобождению задержанных.

«Это последнее нападение режима Лукашенко на правозащитные организации и независимые СМИ — еще одна попытка подавить свободу и дискуссию», — считает глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. «Мы призываем к их немедленному освобождению, а также сотен других людей, задержанных по политическим мотивам. Великобритания поддерживает народ Беларуси, и мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях прав человека», — заявил Рааб.

Как сообщал БелаПАН, на последние события отреагировала посол США в Беларуси Джули Фишер: «Безжалостная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых мнений, правозащитников и гражданского общества является из ряда вон выходящим явлением в современной Европе и причиной международной изоляции Беларуси».

По данным правозащитников, 14 июля прошли обыски примерно в 50 организациях и квартирах активистов прежде всего правозащитного движения. После допросов задержано около полутора десятков человек.

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