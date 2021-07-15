Протесты на Кубе: в Кремле не хватит ресурсов на защиту кубинского режима 7 15.07.2021, 9:50

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Американские эксперты проанализировали ситуацию.

Американцы кубинского происхождения, митингующие в Майами в поддержку проходящих на Кубе протестов, предупреждают Запад о возможной помощи России и Китая в подавлении кубинских демонстраций. О солидарности с кубинским режимом уже заявили в российском МИДе, где увидели в антикоммунистических протестах «иностранное вмешательство». «Голос Америки» спросил у экспертов, окажет ли Кремль силовую поддержку Гаване, если ситуация выйдет из-под контроля Компартии Кубы.

Кубинская диаспора США опасается кровопролития

По словам митингующих, власти России и Китая, пренебрегающие правами человека в собственных странах, также являются важнейшими союзниками кубинской диктатуры. В Майами, где проживает крупнейшая в США диаспора кубинских иммигрантов, предупреждают, что в случае иностранной поддержки режиму протесты превратятся в «кровавую бойню» между защитниками диктатуры и митингующими.

«Мы просим международное сообщество во главе с США вмешаться, чтобы защитить кубинский народ от кровопролития и положить конец этому режиму», – цитирует выступление одного из лидеров кубинской диаспоры Орландо Гутьерреса-Бороната местное издание WPLG local 10.

Гутьеррес-Боронат привел высказывание президента Кубы Мигеля Диас-Канеля о том, что республика располагает поддержкой России и Китая. Диас-Канель также обвинил демонстрантов в том, что они являются «империалистическими марионетками США», и призвал своих сторонников выходить на улицы.

В российском МИДе заявили о «поддержке усилий властей Кубы по урегулированию ситуации в стране».

Как сообщает государственное информагентство ТАСС, об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал на встрече с послом Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендией Пеньей.

«Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе», – говорится в распространенном МИДом заявлении.

В ТАСС также привели высказывание руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, считающего, что смена политического режима на Кубе может поставить под угрозу нынешнее влияние России в республике и создать условия для жесткой конкуренции между Москвой и западными странами.

В США, в свою очередь, поддержали борьбу протестующих с коммунистическим режимом.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают народ Кубы, отстаивающий свои права, и мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в попытке заглушить голос народа Кубы», – заявил президент Джо Байден.

Напомним, что многотысячные митинги с требованиями свободы и прекращения диктатуры прошли в Гаване и ряде других кубинских городов. Шествия были разогнаны полицией, сообщается о гибели одного из протестующих. Власти Гаваны также начали блокировать интернет и социальные сети.

«Голос Америки» спросил у экспертов, станет ли Куба новой горячей точкой в отношениях России и США.

«В Кремле пока не решили, хватит ли ресурсов на защиту кубинского режима»

Эксперт вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» Брайан О’Тул (Brian O’Toole, Atlantic Council) считает нынешние протесты на Кубе значительными.

«Это самые большие протесты с момента революции, их активно освещают СМИ, и проходят они на фоне того, что Кастро, впервые за долгое время, не стоит во главе страны», – рассуждает О’Тул в беседе с Русской службой «Голоса Америки».

Другой вопрос заключается в том, окажутся ли эти протесты достаточными для того, чтобы привести к смене режима, и как на это отреагирует Россия.

Эксперт отмечает, что ситуация на Кубе тесно связана с ситуацией в Венесуэле, режим которой опирается, в частности, на сотрудников кубинских спецслужб.

«Я думаю, они будут отозваны домой на фоне протестов, и, хотя у России есть ресурсы, чтобы направить их в Венесуэлу, они довольно ограничены, – отмечает О’Тул. – При этом Россия и так вовлечена в относительно активный военный конфликт на востоке Украины, лишь подогретый статьей Путина об отсутствии украинцев как нации, разного рода военные действия в северной Африке через группу Вагнера, к этому добавляется еще и ситуация в Молдове, а также своего рода “холодная война” с Грузией».

По его мнению, в Кремле сейчас прикидывают все за и против: с одной стороны, можно было бы бросить вызов Соединенным Штатам, а с другой, неясно, хватит ли на это ресурсов.

«Я думаю, в Кремле, рассуждают, стоит ли направить на Кубу советников, которые могли бы помочь подавить протесты, – говорит О’Тул. – Ясно, впрочем, что США благосклонно реагируют, по крайней мере, на значительное присутствие российских силовиков на Кубе».

Эксперт также замечает, что российские внешнеполитические интересы на Кубе гораздо менее значительны, чем в прошлом: ведь российский режим перестал быть коммунистическим.

«Сейчас присутствие на Кубе позволяет России проецировать свое влияние на Латинскую Америку и бросать вызов Соединенным Штатам», – говорит собеседник «Голоса Америки».

Брайн О’Тул также отмечает, что еще в апреле президент Байден издал указ о необходимости противостоять «вредоносной внешнеполитической деятельности правительства РФ». «Я думаю, что этот указ будет применен на практике, если российские войска появятся на Кубе для подавления протестов, которые Соединенные Штаты считают законным проявлением свободы слова».

«Реформы на Кубе пока можно представить лишь гипотетически»

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эван Эллис (Evan Ellis, CSIS) сравнил российско-кубинские отношения с распавшимся браком.

«Когда, вроде бы, сохраняются чувства, и есть какое-то продолжение отношений, но все это смешано с недоверием и старыми душевными ранами», – рассуждает Эллис в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Эксперт подчеркнул, что ущерб, нанесенный кубинской экономике после развала СССР, оказался слишком велик. «Частично это сглажено прощением долга в 30 миллиардов долларов, однако коммерческое присутствие России на Кубе, за исключением поставок легковых и грузовых автомобилей, некоторых строительных и других бизнес-проектов, относительно невелико», – говорит Эллис.

По его словам, нынешние протесты не приведут к смене режима на Кубе: «Мне кажется, наблюдатели недооценивают уровень контроля компартии над обществом. А если кубинский режим подавит протесты и еще больше самоизолируется, то это откроет еще больше возможностей для России».

Собеседник «Голоса Америки» отмечает, что в отличие от Китая, у России имеются достаточно ограниченные экономические рычаги по влиянию на страны Латинской Америкой в Карибском бассейне.

«Однако, власти России умеют нажимать на болевые точки США в регионе, создавая, таким образом, чувство напряженности, – продолжает Эван Эллис. – Основная цель этой политики – показать российской аудитории, что Владимир Путин по-прежнему пытается противостоять США, отстаивая стратегические интересы России вблизи американских границ».

По мнению эксперта, реформы на Кубе пока можно представить лишь гипотетически. Но если это произойдет, Кремль, скорее всего, запустит информационную кампанию в поддержку авторитарного режима, с привлечением ресурсов Russia Today, а также

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