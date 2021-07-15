Верховная Рада Украины отправила главу МВД Авакова в отставку 2 15.07.2021, 10:25

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Он возглавлял министерство внутренних дел семь лет.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал этот пост с февраля 2014 года, сообщает «Новое время».

Заявление Авакова об отставке Рада рассмотрела на очередном пленарном заседании. За решение об увольнении министра проголосовали 291 народный депутат.

Арсен Аваков — единственный из министров, сохранявший свою должность во всех составах правительства после Революции достоинства. При его руководстве в МВД началась реформа полиции, однако в 2016 году команда реформаторов уволилась из министерства, заявив впоследствии о провале предложенных изменений. Работу Авакова неоднократно сопровождали громкие скандалы — от коррупционного дела по закупке рюкзаков для нужд АТО, которое расследовало НАБУ (основным его фигурантом был сын министра Александр Аваков), до спорного задержания подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, предполагаемые доказательства вины которых вызвали множество вопросов.

Начиная с лета 2019 года в Украине регулярно проходили уличные протесты с требованием отставки главы МВД. Эту волну изначально спровоцировало решение президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.

Заявление об отставке Аваков подал 13 июля 2021 года. Не объясняя причины такого шага, глава МВД сослался на первую часть ст. 18 закона О Кабинете министров Украины, которая предусматривает возможность увольнения членов Кабмина по их собственному заявлению.

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