Мигранты на экспорт: как Лукашенко организовал работу сети контрабандистов 4 15.07.2021, 10:35

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Журналисты рассказали об основных маршрутах, схемах и тарифах на «услуги».

Давление Европы на режим Александра Лукашенко после захвата самолета Ryanair продолжает усиливаться.

Об этом пишут на сайте «Деловая столица».

Как сообщил 14 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Безопасности Жозеп Боррель, пять стран, не являющихся членами Союза, — Албания, Северная Македония, Черногория (кандидаты на вступление), Исландия и Норвегия — присоединились к секторальным санкциям, введенным Брюсселем 24 июня в отношении Беларуси.

Санкции включают в себя запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь технологий, софта, оборудования, которые могут быть использованы для слежки; а также военных технологий. Кроме того, под запрет попали финансирование, посреднические услуги и техническая помощь в сфере импорта или транспортировки нефти, а также калийных удобрений.

Как жест солидарности, это решение пяти не членов ЕС имеет определенную ценность, как и санкционный пакет Брюсселя в целом. Однако загнать Лукашенко в тупик и поставить Беларусь при его правлении на демократические рельсы этими санкциями европейцам уже не удастся.

Лукашенко окончательно перешел в подчинение к президенту РФ Владимиру Путину. Ввиду того, что между Беларусью и ЕС вбит мощный клин, Минск не интересен более и Китаю. Так что ради сохранения власти, хотя бы на ближайшее время, белорусскому автократу остается рассчитывать лишь на своего российского коллегу.

Вот и зачастил белорусский диктатор к российскому в гости от безысходности. 13 июля состоялся очередной его визит — в Санкт-Петербург, где он выпросил у российского президента более приятную цену на газ и новые кредиты.

Потому до внесения Брюсселем каких-либо корректив в свою политику, что представляется маловероятным, будет сохраняться некоторый статус-кво.

Хотя гипотетически довольно хрупкий. И именно Минск и Москва могут его нарушить. Собственно, этим они сейчас и заняты, используя классический для Кремля механизм миграционного давления на Европу.

Одним из последствий вторжения россиян в Сирию в 2015 г., напомним, стала волна нелегалов в ЕС, которые, в первую очередь, ринулись в Грецию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, т.е. преимущественно в Западную Европу, а также в скандинавские страны.

Сегодня главной мишенью аналогичной политики является Литва.

По состоянию на 13 июля число нелегалов достигло 1716 человек. И большинство прибыло в течение последнего месяца. Если сравнить эту цифру с показателями за предыдущие годы, то, к примеру, за весь 2020 г. в Литве задержали 81 нелегала, за 2019 — 46.

Это свидетельствует об искусственном происхождении кризиса, поскольку на данный момент серьезных всплесков насилия на Ближнем Востоке, откуда прибывают мигранты, не наблюдается.

До Литвы за $6 тысяч

Вторым доказательством служит расследование литовской телерадиокомпании LRT, журналисты которого по кирпичикам разобрали белорусскую схему провоцирования миграционного кризиса в республике.

Авторы материала пишут о том, как непосредственно режим Лукашенко организовал работу контрабандистов, доставляющих нелегалов на границу Литвы из иракского Курдистана.

Журналисты провели обстоятельную работу: выяснили, как начинается путь мигрантов в Ираке, как они попадают в Беларусь, где живут; как их переправляют в Литву и какова, в целом, цена вопроса.

За последние несколько месяцев Минск и Багдад наладили тесное сотрудничество (не исключено, что при активном содействии Москвы). Авиасообщение между странами действует еще с 2017 г., но 10 мая в Минск начали летать самолеты еще одной компании — Fly Baghdad. Турагентства обеих стран работают в тесной связке — иракские скооперировались с государственным туроператором Беларуси «Центркурорт».

Вместе они обеспечивают прилет в Минск граждан Ирака, преимущественно жителей Курдистана, которые ищут лучшей жизни в Европе.

Курды подают заявки на визы, что стало возможным лишь несколько месяцев назад. Стоимость визы невелика — $270, но им приходится еще вносить «залог» в размере $3-4 тыс. на тот случай, если «туристы» не вернутся на родину, предположительно оставшись в Беларуси. Это как бы штраф, который идет в карман белорусских властей. То есть, режим еще и зарабатывает на этом.

Уже в Минске их встречает белорус на машине или микроавтобусе (черные «мерседесы»). Затем их селят в отелях «Планета», «Спутник», «Минск» на 1-4 дня. Далее везут к границе с Литвой и тыкают пальцем: иди через лес, там забор, перелезай и ты в Литве.

Если мигрант хочет остаться в Литве, услуги контрабандистов обойдутся ему в $6 тыс. Если же нацелился на Германию, Францию или Финляндию — $15 тыс.

Они также могут сэкономить — поехать наземным транспортом через Турцию и Балканы. Это намного дольше, но стоит $4-5 тыс. И в каждой новой стране, границу которой они пересекают, их «ведет» новый «гид». Что говорит о работе полноценной транснациональной сети контрабандистов под эгидой режима Лукашенко.

Маршруты, которыми нелегалы из Ирака и Сирии добираются до Литвы.

Ответные действия Вильнюса

С увеличением потока нелегалов из Беларуси власти Литвы начали действовать — наращивать присутствие пограничников на границе, привлекать армейские патрули для охраны рубежей.

По мере роста количества мигрантов Вильнюс принимал все более жесткие решения. 2 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 7 июля МИД Литвы проинформировал Минск о выдворении белорусских дипломатов. 12 июля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обратился к скандинавским и балтийским странам с предложением ввести дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко. 13 июля Сейм Литвы большинством голосов поддержал резолюцию, в которой наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси трактуется как гибридная агрессия Минска.

Депутаты предложили укрепить и установить забор по всей длине границы, а также ввести санкции против организаторов этой гибридной агрессией.

Кроме того, Сейм внес изменения в миграционное законодательство, которые ускоряют процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища и позволяют ограничить нелегалов в некоторых их правах в условиях ЧС.

Брюссель тоже не остался в стороне. Так, агентство Frontex уже направило в помощь Литве и Латвии вертолет, дополнительные вооруженные патрули и переводчиков.

Брюссель и Вильнюс делают ставку на политику сдерживания. Впрочем, пока у властей Литвы и нет иного выхода.

Но если политика сдерживания окажется в итоге малоэффективна, то можно ожидать повторения ситуации 2015-2016 гг., когда миграционный кризис поспособствовал росту популярности ксенофобских, ультраправых партий и движений. Которые, в свою очередь, являются еще одним кремлевским инструментом дестабилизации Европы.

В случае Литвы это тем более опасно, поскольку наряду с Латвией, Эстонией и Польшей — представляет собой восточный рубеж НАТО. Соответственно, формируется угроза безопасности Альянсу и срыва принятых им на последнем саммите инфраструктурных и оборонных проектов, призванных усилить оборону на этом направлении.

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