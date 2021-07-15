Террористы всегда понимают террористов 2 Виталий Портников

15.07.2021, 10:42

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Виталий Портников

О Кремле и талибах.

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кобулов заявил, что Москва начала устанавливать контакты с движением «Талибан» еще семь лет назад — и, в отличие от западных стран, «не клеймили их»

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане» — отметил Кобулов.

Российский дипломат, как это и принято в российском внешнеполитическом ведомстве, не говорит всей правды. На самом деле «клеймение» движения «Талибан» в России состоялось не только на уровне сообщений в медиа. Организация была запрещена Верховным Судом Российской Федерации как террористическая, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Следовательно, с точки зрения действующего в России законодательства контакты с ее представителями запрещены. Именно поэтому правозащитница и кандидат в депутаты Государственной Думы России от партии «Яблоко» Марина Литвинович обратилась в Центральную избирательную комиссию России с требованием снять с регистрации избирательный список партии Путина «Единая Россия». На том основании, что в главной части списка — начальник Кабулова, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который неоднократно встречался с «талибами» и взаимодействует с ними через своих подчиненных.

Но то, что не позволено обычному россиянину — позволено кремлевскому бонзе. Как видим, в российском МИД гордятся контактами с «Талибаном» и стремятся придать им легитимность. Афганское правительство уже обратилось к Китаю, Индии и России с просьбой о помощи в борьбе с террористической организацией.

Однако для Кремля победа «Талибана» — поражение Соединенных Штатов. А ради этого Кремль готов и с террористами брататься.

Тем более, что связи с «Талибаном» помогут Путину шантажировать не только правительство Афганистана, но и союзников России из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Каждая из этих стран может столкнуться с опасностью дестабилизации и рассчитывать только на российскую военную помощь. А Москва будет с одной стороны эту помощь оказывать и усиливать свое влияние в Центральной Азии, а с другой — обсуждать с «талибами» совместные проекты по дестабилизации ситуации в регионе. Ведь террористы всегда находят общий язык с террористами.

Виталий Портников, espreso.tv

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