Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом 4 Телеграм-канал БОР

15.07.2021, 10:49

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Фото: AFP

Может, пора повторить?

Приближается день, когда началась наша борьба, когда люди вышли на улицы против фальсификации выборов. И кажется, за этот год мы начали забывать для чего мы шли на площади, для чего становились в цепи у дорог с цветами против пуль.

Мы шли не ради того, чтобы поддержать определенного кандидата. Мы шли, чтобы защитить свои права. Каждый был героем. Каждый имел что сказать нынешней нелегитимной. Каждый хотел правды как воздуха.

А что сегодня? Мы втихаря обсуждаем между собой то, что происходит вокруг и ждем от кого-то решительных действий. Если прямо сейчас кто-то бросит условный коктейль Молотова в условное РОВД, его посадят на реальный срок, а мы разведем руками и скажем «Нет, ну он герой, конечно» и напишем ему письмо или отправим передачу.

У этого одинокого героя не появятся последователи. В его память партизаны не нарисуют граффити. Это не породит волну сочувствия и протестов.

Мы построили у себя в головах воздушные замки и назначили в них царствовать каждый своего кандидата. Мы охраняем эти замки как зеницу ока и сокрушаемся, когда кто-то на них посягает. А надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом. Герои, конечно, были, они выходили вместе с нами на улицы.

На улицах были мы все. И все мы были настоящими героями — рабочие, студенты, пенсионеры — все. Мы выходили и удивлялись каждому прохожему. Впечатлялись их смелостью. И нас распирало от счастья, что мы не просто сочувствующая страна. Мы страна, которая вышла на защиту.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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