Офис Меркель ответил на просьбу жителей российской деревни отремонтировать дорогу 1 15.07.2021, 11:24

Жители села остались довольны.

Жители российского села вблизи Омска, которые обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии.

Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Получение ответа из канцелярии Меркель подтвердила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, которая была инициатором обращения.

В своем обращении, записанном в июне, жители села рассказали, что село Верхний Карбуш на рубеже XIX и XX веков основали русские немцы. Авторы обращения пожаловались, что старейшую и главную дорогу в селе никогда не асфальтировали. Жители обращались "в разные чиновничьи конторы и к правительству России", но дорогу так и не заасфальтировали.

Представитель немецкой власти Надин Вахтер поблагодарила за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашем родном селе. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера Германии. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе принять решительные действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в письме.

Жителям села также предложили обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

Дроздова призналась, что письмом жители села остались довольны, поскольку ждали "отписку в духе российских чиновников", а в этом случае получили аргументированный ответ. Кроме того, жители села уверены, что если местные власти все же положат асфальт, то "сделано это будет исключительно благодаря Меркель".

"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - сказала она.

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