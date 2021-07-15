Реставраторы выяснили, кто создал необычные рисунки на стенах норвежской церкви 15.07.2021, 11:31

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Фото: Susanne Kaun / NIKU

Оказалось, что они вовсе не старинные.

Ученые, исследовавшие настенные росписи в церкви города Сеухерад на юге Норвегии, пришли к заключению, что знаменитая «Стена демонов» XVII века была создана в 1940 году, сообщает «Новое время».

Раньше считалось, что эта стена была обнаружена реставраторами в 1940 году, но на самом деле она была изготовлена этими реставраторами.

Плотные черные линии, изображающие демонов, животных, клириков, принцесс покрывают всю ширину и высоту стены от арки над полом до вершины потолка. Фигурки в некоторых частях рисунка настолько крошечные, что невидимы невооруженным глазом с пола.

Построенная между 1150 и 1250 годами, церковь Сеухерад была разрушена пожаром в середине 17 века и значительно перестроена. Алтарь, изображающий сцены из Откровения, был создан в 1663 году. Около 1700 года Лауриц Петтерсен написал фрески на стенах и потолках. К концу 1700-х годов церковь была в полуразрушенном состоянии, но была отремонтирована и расширена в 1848 году.

Герхард Готаас и его сын Пер Готаас были наняты Управлением по культурному наследию для восстановления выцветших фресок на стенах церкви Саухерад с 1935 по 1941 год. Стена демонов обнаружилась в августе 1940 года. Реставратор Герхард Готаас написал Генри Фетту из Управления культурного наследия Норвегии и эксперту по средневековому норвежскому церковному искусству, что они обнаружили «лица и фигуры людей и животных» на западной стене хора.

Фото: Susanne Kaun / NIKU

Рисунки, уникальные для норвежских археологических памятников, привлекли большое внимание во время открытия. Демоны и дьявол появляются в норвежском церковном искусстве, но всегда как часть более крупной традиционной христианской композиции, подчеркивающей искупительную силу Христа. Демоническая стена Саухерада — это проклятие, а не спасение.

Генри Фетт писал о стене в своей книге 1941 года «Деревенская церковь»: «Здесь изображены дьяволы откровения, демоны времени, жуткие силы существования со всеми его неконтролируемыми и роковыми силами и жуткой маской жизни — все то, чему Христос объявил войну, мы видим на западной стене хора. Большими стаями в космосе парят демоны и черти, стадо за стадом — целая воздушная эскадрилья, рой насекомых демонов, маски животных с человеческими чертами. Какая галерея демонических типов лиц!».

Следы более старых настенных росписей под «стадами демонов» относятся ко времени создания алтаря, то есть к середине 17 века, и считалось, что демоны были добавлены вскоре после этого. Было предположение, что они могли быть нарисованы безумным священником из легенд. Фетт предположил, что это был Йенс Кристенсен Слагельсе, который служил в церкви Сеухерада с 1621 по 1641 год.

Куратор Сюзанна Каун и историк искусства Элизабет Андерсен установили строительные леса, чтобы исследовать фрески под увеличением, ультрафиолетом и падающим светом. Они также просмотрели архивы в поисках информации об открытии и консервации 1940 года.

Готаас утверждал в своей переписке, что он обнаружил вырезанные рисунки и цветные остатки, но Каун и Андерсен не обнаружили вообще никаких разрезов, а исходные выцветшие цветные элементы, относящиеся к 17 веку, не содержали демонов. Готаасы сделали все сами и обманывали всех на протяжении десятилетий.

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