ВОЗ: В мире началась третья волна пандемии коронавируса 11 15.07.2021, 11:53

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Четыре недели подряд растет количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире.

Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что четыре недели подряд растет количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире, также увеличивается число умерших. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах. Ожидается, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19.

Гебрейесус также обратил внимание на проблему неравномерного распределения вакцин между странами – из-за отсутствия доступа к вакцинам значительная часть населения мира становится восприимчивой к инфекции. Страны, где вакцинация наиболее доступна для населения, постепенно отменяют ограничения, хотя остаются большие риски для непривитых групп.

Глава ВОЗ призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% к концу года и 70% к середине следующего года. Для достижения этой цели потребуется 11 миллиардов доз вакцин.

Во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Всего от коронавируса скончались более четырех миллионов человек.

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