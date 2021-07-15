Шанс для Молдовы, и не только Александр Немец, kasparov.ru

15.07.2021, 12:12

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Джо Байден

Президент Байден, начинайте действовать!

Сложившаяся ситуация для Соединенных Штатов и Запада довольно непростая:

– Америка завершает вывод войск и полный уход из Афганистана. Талибан скоро установит полный контроль над этой богом проклятой страной. Последний выпуск The Economist подвел итоги: "Америка потратила на войну в Афганистане (с сентября 2001 года по июнь 2021 года) свыше 2 триллионов долларов, погибло несколько тысяч американских солдат; а в итоге Талибан снова у власти (Аль-Каиды теперь нет, но это мало что меняет). Мало того, в начале июля лидеры афганских талибов прибыли в Москву и договорились о сотрудничестве (против Запада, очевидно) с путинской верхушкой.

– Путинские хакеры (именно путинские) наносят удар за ударом по предприятиям и организациям США и Германии, несмотря на "соглашение" Байдена и Путина на саммите 16 июня. А Джо Байден пока ограничился "предупреждающим" звонком Путину (поможет это как мертвому припарки). О серьезном киберударе, со стороны Америки, по российским сетям, банкам, энергосетям пока и речи нет.

– Газпром сокращает поставки газа в Европу через действующий газопровод Северный поток. Полуофициальный московский экономический канал 1prime.ru 13 июля сформулировал это так: "Газпром приручает Европу". В результате европейские цены на природный газ взлетели на уровень, невиданный последние несколько лет.

Но вот пришло сообщение из Молдовы: на парламентских выборах с разгромным счетом победила партия президента Майи Санду, сделавшей ставку на интеграцию с Европой и уход из российской зоны влияния. Кстати, что означает для Молдовы интеграцию с Европой. Это прекрасно известно: ликвидация так называемой ПМР (Придестровская молдавская республика, создана Москвой еще в 1992 году и являющаяся язвой и для Молдовы и для Украины) и, в конечном счете, вероятное объединение Молдовы с Румынией.

Для Молдовы это будет совсем неплохо! Приведу немного цифр. Румыния неплохо перенесла ковидный кризис, ее ВВП на душу населения в 2020 году почти не упал и составил 12 800 долларов. По последним оценкам МВФ, в 2021 году ВВП на душу населения Румынии может достичь 14 700 долларов. Безусловно, Румыния не самая богатая страна Европы, но и далеко не самая бедная!

Этот же показатель для Молдовы упал с 4 460 долларов в 2019 году до 4 360 долларов в 2020. По оценке МВФ в 2021 году ВПП на душу населения может достичь 4 600 долларов. В любом случае, Молдова была и пока остается "предпоследней по бедности" страной Европы (последняя, увы, Украина).

Румыны и молдаване говорят на одном языке, и народы двух стран имеют общие исторические традиции. И главное, два народа очень хотят объединиться. Только один пример: в августе 1992 года в боях с "российскими добровольцами" вокруг Тирасполя, главного городского центра на восточном берегу Днестра, в отдельные "боевые дни" погибали многие десятки студентов из Бухареста (точная информация, полученная от одного из свидетелей, сумевшего перебраться в США). Всего же в 1992 году на восточном берегу Днестра погибли сотни и сотни добровольцев из Румынии (настоящих, а не фейковых).

В 1993-2020 годах Молдова была связана предателями внутри и вне ПМР, состоящими на содержании Москвы. Теперь они остались только внутри ПМР. И у Москвы явно нет возможности всерьез помочь этому гнойнику. (События последних месяцев на Южном Кавказе, в результате которых одна из бывших союзных республик полностью "оторвалась" от Москвы, очень многое показали.)

Но без внешней помощи не обойтись. Президент Байден, начинайте действовать!

Александр Немец, kasparov.ru

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