На польской и литовской границе задержали более ста мигрантов с территории Беларуси 6 15.07.2021, 12:13

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Поток беженцев в Литву снова вырос.

13 июля польские пограничники задержали 46 мигрантов, нелегально перешедших границу из Беларуси, сообщает euroradio.fm.

"Задержаны 46 иностранцев — 31 мужчина, 4 женщины и 11 детей. Все они граждане Афганистана", — сообщает пограничная служба Польши.

Мигрантов согласно решению суда поместят в защитные центры для иностранцев.

Тем временем поток нелегальных мигрантов в Литву снова вырос. Во вторник пограничники задержали всего 22 человека, а на следующий день — уже 57, отмечает пограничная служба Литвы.

Всего с начала года на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 1795 мигрантов. Это в 22 раза больше, чем за весь предыдущий год.

Литва обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции из третьих стран. Действия Беларуси Сейм Литвы оценил как гибридную агрессию. На границе с нашей страной литовцы начали строить 550-километровое ограждение.

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