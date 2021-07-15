В Сеть попал ролик о десантировании рыбы с самолета 5 15.07.2021, 12:30

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Видеохит.

Официальные лица, ответственные за охрану окружающей среды штата Юта, сбросили тысячи рыб из самолета в 200 высокогорных озер по всему штату, пишет «Новое время».

На видео, которое стало вирусным, можно увидеть рыбу, которая вырывается из нижней части самолета и несется вниз в шлейфе воды.

Наиболее распространенными видами, выпадающими во время этих полетов, являются различные виды форели, в том числе гибридная форель (Salvelinus fontinalis) и арктический хариус (Thymallus arcticus).

«Хотя этот метод пополнения озер может показаться жестоким для молодой рыбы, поскольку существа имеют длину всего от 2,5 до 7,6 см в момент выпуска, ветер на самом деле уносит их вниз довольно мягко, как листья, порхающие в воздухе», — рассказал Фил Таттл, менеджер по связям с общественностью южного регионального офиса DWR (Division of Wildlife Resources) в штате Юта.

За один рейс самолет перевозит сотни литров воды и может сбросить до 35000 рыб. Ожидается, что около 95 процентов мальков переживут выпуск.

Пилоты летят чуть выше линии деревьев, бросая рыбу, или как можно ниже, учитывая другие естественные препятствия, такие как скалы и горы.

До того, как DWR в штате Юта начал использовать самолеты, люди и лошади доставляли рыбу к отдаленным горным озерам пешком; это путешествие оказалось для рыбы более тяжелым, чем выброс с самолета.

Эта рыба выращивается в инкубаторах, и большинство видов разводится таким образом, чтобы не допустить резкого роста популяции и обеспечить минимальное воздействие на местные виды диких животных.

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