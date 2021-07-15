От посольского кокса до консульской торговли краденым Алексей Мельников

15.07.2021, 12:36

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Алексей Мельников

Кто в МИД ответит за позор России?

Представитель МИД России Мария Захарова сияет торжеством при сообщении об американском дипломате, укравшем в России «стрелочный указатель».

Случай, действительно странный.

Но, учитывая происшествия с российской дипломатией за границей, это – мелкие семечки. Которые Марии Захаровой и доставать из кармана не стоило.

История с поставками кокаина в Европу, когда территория посольства России в Аргентине, использовалась как склад для хранения – вероятно, уникальный случай не только в российской и советской, но и в мировой дипломатической практике.

Но есть и другое потрясающее воображение происшествие – в этом году сотрудник консульства России во Франции, в городе Страсбурге был пойман полицией с поличным при продаже краденного дорого электровелосипеда.

Территория консульства использовалась как склад для хранения краденого, полицейское расследование показало, что сотрудник консульства России продал около 300 велосипедов на сумму 100 тысяч евро. МИД России срочно вывез обвиняемого в Россию.

Однако, до сих пор непонятно – ни Захарова, ни Лавров, ни «другие официальные лица» не рассказывают – против этого российского сотрудника консульства проведено расследование? С французской полицией сотрудничают? Соучастники торговца краденым из консульства России установлены? Как, наконец, фамилия «героя»? Кто в МИД России ответил за опозорившую Россию историю? Какие приняты кадровые решения?

Здесь уже не политика, не споры с Европой о Крыме, сбитом рейсе MH-17. Это – мелкая уголовщина, которая в России должна быть расследована открыто.

МИДу России и другим причастным организациям не стоит замалчивать вопиющий случай превращения территории консульства России в Страсбурге в базу хранения и продажи краденого.

Вот и расскажите, Мария Захарова, о велосипедных ворах из консульства России во Франции. Не надо замалчивать тему. Она не забыта.

Алексей Мельников, t.me

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