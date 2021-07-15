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Силовики снова пришли в офис nn.by

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  • 15.07.2021, 12:41
  • 2,180
Силовики снова пришли в офис nn.by

Ранее были задержаны четверо сотрудников издания.

15 июля силовики снова пришли в офис «Нашай Нівы». А героев материалов издания, как заявила редакция, склоняют заявить, что журналисты им платили.

Напомним, 8 июля были задержаны четверо сотрудников издания — Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко и Ольга Ракович, а в офисе и квартирах редакторов прошел обыск.

Задержанные продолжают находиться в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемых в организации действий, нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали задержанных их политзаключенными.

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