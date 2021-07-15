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Аваков отреагировал на свое увольнение двумя словами

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  • 15.07.2021, 12:46
  • 5,756
Аваков отреагировал на свое увольнение двумя словами
Арсен Аваков

Отставку экс-главы МВД Украины поддержал 291 народный депутат.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на свое увольнение с этой должности приветствием «Слава Украине».

Соответствующий пост после голосования Верховной Радой за его отставку экс-глава МВД опубликовал на своей странице в Facebook.

За отставку Авакова проголосовал 291 народный депутат.

Фракция Слуга народа дала 229 голосов «за», Евросолидарность — 16, Голос — 15, депутатская группа Довира — 18, За майбутнє - 7, внефракционные — 6.

Фракция Батькивщина не поддержала увольнение Авакова: 14 ее депутатов воздержались, трое проголосовали против, а 30 нардепов от прокремлевской ОПЗЖ не голосовали вовсе.

Как ожидается, следующим главой МВД может стать народный депутат от Слуги народа Денис Монастырский.

Голосование по этому поводу назначено на 16 июля.

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