Как белорусы рекордно выносили валютные вклады в июне 1 15.07.2021, 12:52

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Одной картинкой.

В июне 2021 белорусы обновили рекорд выноса валютных вкладов из банков за месяц. Несмотря на рост ставок по валютным вкладам, люди продолжают забирать деньги из банков. Этому способствуют как введенные Евросоюзом и США санкции из-за инцидента с рейсом Rynair, так и возможность введения валютных ограничений. В июне из банков забрали более$270 млн. А общий объем валютных вкладов в белорусских банках обновил минимум десятилетия и составляет сейчас $5,26 млрд, пишет myfin.by.

По данным Нацбанка в июне 2021 немного уменьшился и объем рублевых вкладов, зато выросли остатки средств на карточках. Так, на 5,6 млн рублей сократился объем срочных рублевых вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования выросли на 267,4 млн рублей. Это, вероятнее всего, связано с началом сезона отпусков и соответствующими выплатами, а также квартальными премиями. Ангалогичный всплеск наблюдался по итогам марта 2021. Валютные вклады за месяц потеряли сразу $270,7 млн. С начала года валютные вклады физлиц сократились на $590,2 млн или на 5,4%.

А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение превысило $1,8 млрд.

Что в итоге?

Сокращение валютных вкладов физлиц ускоряется уже второй месяц подряд. Люди реагируют на негативную экономическую повестку, включая возможные валютные ограничения, последствия секторальных санкций и заявления белорусских чиновников. Рублевые депозиты сокращаются уже третий месяц подряд, чего ранее не наблюдалось.

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