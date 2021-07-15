Ученые подсчитали, сколько месяцев могут сохраняться последствия COVID-19 15.07.2021, 13:00

2,658

Исследование провели специалисты из Цюрихского университета.

В новом исследовании более четверти взрослых, которые были инфицированы COVID-19 в 2020 году, сообщили, что не полностью выздоровели через шесть-восемь месяцев.

Эти результаты были описаны в новой работе Майло Пуханом и его коллегами из Цюрихского университета в Швейцарии, сообщает medicalxpress.com.

Хотя первоначальные меры общественного здравоохранения были сосредоточены на снижении острого бремени COVID-19, все больше данных указывает на то, что инфекция также может привести к более долгосрочным последствиям для физического и психического здоровья. Эти долгосрочные последствия, которые в настоящее время называют «синдромом постCOVID-19» или «длительным COVID», вызывают все большую озабоченность систем здравоохранения.

В новом исследовании ученые набрали 431 участника из системы отслеживания контактов в Цюрихе, Швейцария. Все участники дали положительный результат на SARS-CoV-2 в период с февраля по август 2020 года и заполнили онлайн-анкету о своем здоровье в среднем через 7,2 месяца после постановки диагноза.

Симптомы присутствовали при постановке диагноза у 89% участников, и 19% были госпитализированы. По сравнению с людьми, не участвовавшими в исследовании, участники были моложе, их средний возраст составлял 47 лет.

В целом 26% участников сообщили, что они не полностью выздоровели через шесть-восемь месяцев после первоначального диагноза COVID-19. Пятьдесят пять процентов сообщили о симптомах усталости, 25% - о некоторой степени одышки и 26% - о симптомах депрессии. Более высокий процент женщин и первоначально госпитализированных пациентов сообщили, что не выздоровели, по сравнению с мужчинами и лицами, не госпитализированными.

В общей сложности 40% участников сообщили по крайней мере об одном посещении терапевта в связи с COVID-19 после их острого заболевания. Авторы говорят, что их результаты подчеркивают необходимость своевременного планирования ресурсов и услуг для пациентов для лечения после COVID-19.

Авторы добавляют: «Это когортное исследование, основанное на репрезентативной выборке людей, инфицированных SARS-CoV-2, показало, что 26% не полностью выздоровели в течение 6−8 месяцев после постановки диагноза, а 40% имели по крайней мере еще один контакт с врачами, связанный с COVID-19».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».