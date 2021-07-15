Вскрыты коррупционные схемы режима вокруг «Славянского базара» 1 15.07.2021, 13:09

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Они сопровождают и другие мероприятия лукашистов.

СМИ уже писали о двух компаниях, которые технически обеспечивают все крупные концерты в Беларуси, в том числе провластные. Речь про компанию «Блэкаут студио» и «Саундкафе». Сегодня произойдет открытие «Славянского позора» и две эти компании снова тут как тут, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Надо отметить, что впервые за всю историю фестиваля всю главную и малую (для детского фестиваля) сцену закрывала одна группа компаний («Блэкаут студио» и «Саундкафе»). Раньше в реализации данного проекта участвовали десятки различных организаций. Сейчас одна.

Однако речь не только про витебский фестиваль. Вот подтверждение того, что большие тендеры на техническое обеспечение концертов выигрывает очень ограниченный круг компаний.

Кроме того, в этом списке не указаны республиканский бал выпускников-2021 , концерт в Брестской крепости, концерты во Дворце Республики, ресторане «Лебяжий» и многих других.

Мы знаем и утверждаем, что все эти компании связаны между собой и их победы в тендерах заранее предрешены. Организации участвуют в составлении технических заданий, эскизов проектов, заранее общаются с государственными представителями и лицами, принимающие решения. Все это им позволяет юридически честно побеждать в тендерах и осуществлять техническую поддержку для практически всех мероприятий, которые очень необходимы для функционирования нынешней государственной системы.

Сейчас это крупнейшие игроки на рынке, однако чтобы добиться этого, пришлось основательно пройтись по головам конкурентов. А также не была лишней помощь отца Вадима Решетько (директор «Саундкафе»), который работал в Администрации пересидента.

Что это за компании?

Для начала немного информации о том, как связаны между собой данные компании. Мы уже рассказывали про дружеские отношения директоров Решетько и Пиотровского. Ранее на сайтах компаний значился один адрес склада - Минск, пер. Липковский, 24. Ни для кого в отрасли не секрет, что компании плотно взаимодействуют.

Смотрим дальше. Учредителем «Саундкафе» являются Пиотровский (50%) и гражданин России Валерий Колесников (50%).

Директором компании «БЕЛИМЛАЙТ» является... тот же Колесников. В учредителях - российская компания со схожим названием «Имлайт-Шоутехник».

Также компании находятся буквально в соседних кабинетах по Тимирязева, д. 65а. Один в комнате 530/2, другие - в 530/3.

Надо сказать, что сеть у Решетько и Пиотровского разветвленная.

А вот компании Пиотровского.

Также в артель входит «Пр-лайтинг туринг», «Мультивижн» и некоторые другие компании, за которыми стоит Колесников. Если у вас есть детали про этого россиянина - напишите, пожалуйста, в бот.

Как же так получается?

Перейдем к тендерам. Удивительно, как у компаний из пула получается на регулярной основе выигрывать все крупные закупки. Как мы уже говорили выше, этот рынок всегда был достаточно конкурентным.

Расскажем подробнее о процессе проведения тендера на конкретном примере концерта на День независимости 3 июля 2020 года.

На электронной торговой площадке goszakupki.by была размещена закупка из одного источника.

В данном случае тендер был объявлен с 25 июня по 28 июня. И в течении 4 дней необходимо было сформировать предложение и начать монтаж уже утром 29 июня, чтобы успеть все установить к репетициям и самому мероприятию.

Естественно, что рядовые компании не могут за такой короткий срок подготовить предложение с достаточно сложным техническим заданием. Данное мероприятие является масштабным и технически-сложным проектом. Для его реализации необходимо задействовать достаточно большое число персонала и оборудования. Над его реализацией всегда работали несколько подрядчиков, зона ответственности всегда была раздельной в зависимости от рода оказываемых услуг (сценические конструкции, звук, свет, светодиодные экраны и прочие сопутствующие услуги), что позволяло развиваться нескольким конкурирующим компаниям одновременно и создавало условия для здоровой конкуренции.

Однако тендер был объявлен на все услуги одним лотом и в полном объеме, чтобы минимизировать конкуренцию. Техническое задание было выполнено таким образом, что данный проект могла реализовать только одна компания. Эскизы, заявленные в тендере нарисованы специалистами компании «Блэкаут», что нарушает закон о проведении тендеров.

Чтобы успешно реализовать такого рода проект во всем мире требуется минимум около месяца подготовки. И это при условии, что все оборудование имеется на складе и ничего специально не нужно изготавливать.

Технические требования насчитывали 47 пунктов. Что еще раз говорит о масштабе мероприятия. К которому «Блэкаут студио» был чудесным образом готов: оборудование, персонал и так далее.

Итог: всего одно предложение и тендер выиграла... компания «Блэкаут студио».

Конечно, цена в таких условиях не могла упасть по определению. В итоге бюджету концерт обошелся в 244 200 рублей.

Примерно так проходили и все другие тендеры из таблицы выше.

Арт-объект «Карусель»

В конце 2019 года на площади Свободы в Минске появилась вот такая карусель. Тендерная стоимость - 438 тысяч рублей.

В тендере учувствовала только одна компания - ООО «Локал Тим». Закупка была признана два раза несостоявшейся по причине только одного предложения. В итоге компания будет признана победителем с максимально близкой к изначальной стоимости закупки.

«Локал Тим» является давним и постоянным партнером компании «Блэкаут». Они сотрудничают и совместно реализуют многие проекты уже достаточно длительный период. Компания «Блэкаут» решила не участвовать в этом тендере открыто, а реализовывала данный проект через своих партнеров. Компания «Локал Тим» не имеет в своем парке оборудования (звуковое, световое, светодиодные экраны и прочее), которое требовалось по техническому заданию.

Специализация ООО «Локал Тим» - это конструкции, подиумы, декорации, оформление и прочее. Все остальные работы выполнялось с применением оборудования «Блэкаут» и их технического персонала.

Ответственным в техническом задании отмечен ведущий инженер С.Кабыка. Ранее данный сотрудник работал во Дворце Республики. В течение всего периода он был замечен в постоянном сотрудничестве с такими организациями, как «Блэкаут» и «Видеоуолл бай».

В 2020 году он принят в штат ГУ «Минсконцерт» и занимается техническими вопросами для проведения всех мероприятий, подбором оборудования и составлении технического задания. С.Кабыка является заинтересованным лицом в штате государственной организации и полностью влияет на выбор технических специалистов и подрядчиков для проведения мероприятий, проводимых ГУ «Минсконцерт».

Все работы и оборудование (свет, звук, экраны, пиротехника, конструкции) были объединены в один лот, что позволяет значительно ограничить конкуренцию и не позволит соответствовать техническому заданию на 100% другим компаниям. Все это было сделано с одной целью, чтобы исполнителем была определенная компания, в победе которой заинтересован заказчик.

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что компания «Локал Тим» совместно с «Блэкаут» планировала однозначную победу в тендере и вела подготовку к проекту уже задолго до заключения договора. У них была возможность заранее заказать и изготовить недостающие эксклюзивные элементы и конструкции для реализации проекта.

Женщина года-2020

В данном тендере победила одна из компаний «Блэкаута» - ООО «Стейджинжиниринг», директором которой является С.Гуринович. Он является сотрудником «Блэкаута». Ранее основные сотрудники были размещены на официальном сайте компании (в том числе и Гуринович) – сейчас страница удалена.

Несостоявшиеся концерты 8 августа 2020 года

Решение о данных концертах было принято в крайне сжатые сроки. Концерты планировались как политическая акция для поддержки действующей власти. В среду (5 августа) стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минске и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие беларусские, российские, украинские и американские исполнители. Планировалось 6 концертов – в Минске, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Могилеве.

Основным техническим подрядчиком практически всех концертов были компании «Блэкаут студио» и «Саундкафе».

Женский форум в «Минск-Арене» 17 сентября 2020 года

Техническую поддержку по светодиодным экранам и световому оборудованию оказывала компания «Блэкаут Студио».

Провластный воскресный «супермитинг» 25 октября

Мероприятие было запланировано на 14.00 25 октября. Планировалось, что люди соберутся у стелы, на площади Независимости и Октябрьской площади.

Техническую поддержку мероприятия планировала оказать компания «Блэкаут студио» и государственная организация ГУ «Дворец республики». Монтажные работы не были осуществлены из-за отмены мероприятия.

Прием от имени Лукашенко на старый Новый год 16 января

Техническую поддержку мероприятия оказывали «Блэкаут Студио» (светодиодные экраны, световое оборудование, конструкции) и «Саундкафе» (звуковое оборудование).

Славянский позор

Однако вернется к фестивалю. Как мы говорили выше, ранее техническую часть обеспечивали несколько компаний. Однако с некоторых пор все поменялось.

Новым техническим директором «Славянского позора» во всех документах значится Алексей Львович Одаренко. То есть это он составлял техническое задание и принимал решение о победителях данной закупки.

Следим за руками. Дело в том, что Одаренко имеет прямое отношение к компании «Блэкаут» и работает с ней вместе на протяжении уже длительного времени, является представителем этой компании на территории России.

Вот скриншот к сайта «Блэкаута». Обратите внимание на телефон Алексея из Казани.

А вот другой скрин - из WhatsApp. На фотографии Алексей Львович Одаренко и его номер телефона в России, который совпадает с номером телефона Алексея из Казани на скрине выше. Совпадение?

В этом тендере был побит рекорд по сроку, который давался на подготовку предложения. На электронной торговой площадке goszakupki.by была размещена закупка из одного источника (№ auc0000130614). Запрос о предоставлении сведений был опубликован 01.07.2020 в 09 часов 26 минут, где было указан, что предложения предоставлять в срок до 18.00 этого же дня. Таким образом, на все про все было 9 часов 34 минуты.

Стоит ли говорить, что тендер на все 100% работ выиграла компания «Белимлайт»?

В нынешнем году тендер снова выиграла компания "Белимлайт" (раз, два). Общая сумма тендера 269 тысяч рублей.

Причем основанием выбора процедуры закупки из одного источника значится такое предложение: «Приобретение конкретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного Советом Министров Республики Беларусь по решению или поручению Лукашенко».

Не удивимся, если для этой компании существует отдельный указ или постановление, согласно которому в тендерах всегда побеждают компании, связанные с Колесниковым.

Резюме

Это еще раз показывает коррупционную составляющую хунты, которая не умеет конкурировать в честной борьбе.

Мы уже упоминали, что особую вольницу картель получил после громкого дела «Минскконцерта». Таким образом удалось устранить и отодвинуть многих конкурентов в Минске и регионах, что поставило под угрозу развитие всей отрасли. Монополизация рынка никогда ни к чему хорошему не приводила.

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